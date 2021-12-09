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Троллейбусы и автобусы вернулись на маршруты после разлива кипятка на Есенина

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Движение троллейбусного маршрута № 13 и автобусного маршрута № 198, нарушенное из-за коммунальной аварии на севере Петербурга, было восстановлено по действующей трассе ночью 9 декабря, сообщил «Организатор перевозок» в своём телеграм-канале.

Троллейбусы вернулись на улицу Есенина, а автобусы также на проспект Луначарского.

Эти две улицы вчера вечером превратились в горячие реки из-за прорыва трубы.

Нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, сообщалось, что ремонт займет около 20 часов. Жильцы окрестных домов жаловались, что батареи остыли. В 8 часов утра в доме 6, корпус 1, по Учебному переулку горячей воды и отопления по-прежнему нет, сообщает читатель «Фонтанки» Тарас.

Есть один пострадавший в результате прорыва — 40-летний сантехник, который выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус и из него начали выходить люди, сантехник случайно наступил в горячую воду и получил ожог средней степени тяжести.

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