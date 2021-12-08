Пострадавшим из-за прорыва трубы на Есенина оказался 40-летний сантехник, который пытался предупредить горожан о вытекании

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», 8 декабря, мужчина выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус, и из него начали выходить люди, он случайно наступил в горячую воду и получил ожог средней степени тяжести. Пострадавшего отвезли в больницу на улице Оптиков, 54.

Ранее стало известно, что к месту прорыва трубы направили автобус для временного размещения жителей. В ТЭК отметили, что транспортное средство не потребовалось.