Пострадавшим из-за прорыва трубы на Есенина оказался 40-летний сантехник, который пытался предупредить горожан о вытекании

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», 8 декабря, мужчина выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус, и из него начали выходить люди, он случайно наступил в горячую воду и получил ожог средней степени тяжести. Пострадавшего отвезли в больницу на улице Оптиков, 54.
Ранее стало известно, что к месту прорыва трубы направили автобус для временного размещения жителей. В ТЭК отметили, что транспортное средство не потребовалось.
«Технологическое нарушение на улице Есенина, 17 локализовано в 20:20. Местные жители могут беспрепятственно пройти к своим домам», — объяснили на предприятии.
На месте работают четыре аварийно-восстановительной бригады ТЭК и сотрудники МЧС.
«Фонтанка» писала, что улица Есенина и проспект Луначарского в Петербурге превратились в горячие реки. Нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, ремонт займет около 20 часов.