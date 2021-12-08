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Пострадавшим из-за прорыва трубы на Есенина оказался 40-летний сантехник, который пытался предупредить горожан о вытекании

Пострадавшим из-за прорыва трубы на улице Есенина, 17 оказался 40-летний сантехник ЖКС № 2 Выборгского района.

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Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», 8 декабря, мужчина выставлял ограждения в зоне вытекания и пытался предупредить горожан об аварии. Когда к остановке общественного транспорта подъехал троллейбус, и из него начали выходить люди, он случайно наступил в горячую воду и получил ожог средней степени тяжести. Пострадавшего отвезли в больницу на улице Оптиков, 54.

Ранее стало известно, что к месту прорыва трубы направили автобус для временного размещения жителей. В ТЭК отметили, что транспортное средство не потребовалось.

«Технологическое нарушение на улице Есенина, 17 локализовано в 20:20. Местные жители могут беспрепятственно пройти к своим домам», — объяснили на предприятии.

На месте работают четыре аварийно-восстановительной бригады ТЭК и сотрудники МЧС.

«Фонтанка» писала, что улица Есенина и проспект Луначарского в Петербурге превратились в горячие реки. Нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, ремонт займет около 20 часов.

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Комментарии (3)

aprahka
Здоровья парню.
120км/ч
Пусть скорее поправляется!
zlopopik
Пожелаем ему, чтобы скорее поправлялся.
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