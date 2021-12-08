Прорыв трубы на перекрестке Есенина и Луначарского будут ремонтировать почти сутки. «Плачут дети, нервничают пенсионеры»

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 8 декабря, нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, специалисты предприятия узнали о неисправности в 17:23.



«Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий — жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток. На устранение технологического нарушения на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, по возможности ремонт будет завершен раньше», — добавили теплоэнергетики.



Читательница «Фонтанки» Анастасия рассказала, что из-за аварии жители дома № 1 на улице Есенина уже больше часа не могут ни войти, ни выйти. «Плачут дети, нервничают пенсионеры. Из подвала хлещет кипяток. Жильцы-мужчины-добровольцы переносят детей в подъезды на руках», — рассказала она.

