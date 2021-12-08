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Прорыв трубы на перекрестке Есенина и Луначарского будут ремонтировать почти сутки. «Плачут дети, нервничают пенсионеры»

К месту аварии, превратившей улицу Есенина и проспект Луначарского в Петербурге в кипящие реки, подъехали теплоэнергетики. Ремонт трубопровода, по их расчетам, займет около 20 часов.

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Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 8 декабря, нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, специалисты предприятия узнали о неисправности в 17:23.

«Ремонтные работы будут проводиться без отключения зданий — жилищным службам рекомендовано поставить здания на проток. На устранение технологического нарушения на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, по возможности ремонт будет завершен раньше», — добавили теплоэнергетики.

Читательница «Фонтанки» Анастасия рассказала, что из-за аварии жители дома № 1 на улице Есенина уже больше часа не могут ни войти, ни выйти. «Плачут дети, нервничают пенсионеры. Из подвала хлещет кипяток. Жильцы-мужчины-добровольцы переносят детей в подъезды на руках», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва пришлось изменить маршруты троллейбусов.

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Комментарии (9)

SlawaPiter
Это рывок или прорыв?
Параллакс
Яркий прорыв.
Главное, что во всем этом виноваты окажутся сами жильцы если разборки начнутся с коммунальщиками.
Михаил Петров-Водкин
Не сиделось им в своих деревнях с печным отоплением и колодцами, за культурой сюда потянулись.
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