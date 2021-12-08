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Реки кипятка текут по улицам Выборгского района Петербурга. Из-за прорыва не ходят троллейбусы

Улица Есенина и проспект Луначарского в Петербурге превратились в кипящие реки. Как сообщают вечером 8 декабря читатели «Фонтанки», там прорвало трубу с горячей водой.

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«Из-за аварии на сетях коммуникаций отведено троллейбусное движение», — уточнили в «Горэлектротрансе». Проезжающие по дорогам машины и пешеходы погрузились в клубы пара.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. На одной из опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» видеозаписей видно, как спасатель переносит через горячую лужу маленькую девочку.

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Судя по данным «Яндекс.Карт», на проспекте Луначарского вблизи улицы Есенина образовались заторы в обе стороны. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУП «ТЭК».

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Комментарии (1)

Alex000
О, очередной рывок с прорывом.
Скучно, девочки.
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