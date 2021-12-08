Реки кипятка текут по улицам Выборгского района Петербурга. Из-за прорыва не ходят троллейбусы

«Из-за аварии на сетях коммуникаций отведено троллейбусное движение», — уточнили в «Горэлектротрансе». Проезжающие по дорогам машины и пешеходы погрузились в клубы пара.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. На одной из опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» видеозаписей видно, как спасатель переносит через горячую лужу маленькую девочку.
Судя по данным «Яндекс.Карт», на проспекте Луначарского вблизи улицы Есенина образовались заторы в обе стороны. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУП «ТЭК».