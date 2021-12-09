После прорыва трубы на Есенина в домах начали остывать батареи. Жильцы вооружаются термобельем и шерстяными носками

После прорыва трубы на улице Есенина, 17 в Петербурге жители близлежащих домов начали замечать, что в квартирах заметно похолодало, а из крана перестала литься горячая вода. Готовясь к морозной ночи, горожане достают из шкафов термобелье и шерстяные носки.
«Нахожусь дома с восьми вечера, сейчас у меня ледяные батареи. Я думала, может, мне кажется, что холодно, потому что устала. Решила сходить принять душ. Открываю кран — а там холодная вода. Я в термобелье и в носочках», — рассказала 9 декабря читательница «Фонтанки» Анна, проживающая на проспекте Луначарского, 15.
Еще один собеседник издания пожаловался на остывшие батареи в соседнем доме — на Луначарского, 19. По словам Сергея, на понижении температуры также посетовал его знакомый из квартиры в Учебном переулке.
В пресс-службе ГУП «ТЭК» сообщили, что предприятие предоставило жилищным организациям возможность постановки домов на резервную схему теплоснабжения. В случае отсутствия в квартирах отопления или горячего водоснабжения горожанам рекомендовали обратиться в УК.
«Фонтанка» писала, что вечером 8 декабря улица Есенина и проспект Луначарского в Петербурге превратились в горячие реки. Нарушение произошло на трубе диаметром 600 мм, сообщалось, что ремонт займет около 20 часов.