Смольный может перестать выдавать коды неофициально переболевшим COVID-19

Как стало известно «Фонтанке», главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова направила письмо в адрес губернатора Александра Беглова, где негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании «задним числом».
По ее мнению, это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости и является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. Для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 чиновники требовали как минимум два ПЦР-теста (положительный и отрицательный), но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией. Но официального документа на этот счет Смольный так и не выпустил, в итоге граждане после нескольких бюрократических итераций все равно получали от поликлиник отказы.
По данным «Фонтанки», этот вопрос в ближайшее время будет вынесен на обсуждение коронавирусного оперштаба. Собеседники издания не исключают, что в ближайшее время поликлиникам будет дано указание остановить прием документов у переболевших граждан.
Из этого можно сделать, что сданные в частных лабораториях ПЦР-тесты на коронавирус не учитывались в статистике заболевамости, если больной не обращался к врачу. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».