Смольный может перестать выдавать коды неофициально переболевшим COVID-19

Как стало известно «Фонтанке», главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова направила письмо в адрес губернатора Александра Беглова, где негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании «задним числом».



По ее мнению, это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости и является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.



Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. Для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 чиновники требовали как минимум два ПЦР-теста (положительный и отрицательный), но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией. Но официального документа на этот счет Смольный так и не выпустил, в итоге граждане после нескольких бюрократических итераций все равно получали от поликлиник отказы.

