FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Смольный может перестать выдавать коды неофициально переболевшим COVID-19

Правительство Петербурга может отменить ранее принятое решение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел COVID-19 без обращения к врачу.

10
Печать

Как стало известно «Фонтанке», главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова направила письмо в адрес губернатора Александра Беглова, где негативно оценила практику выдачи сертификатов о перенесенном заболевании «задним числом».

По ее мнению, это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости и является нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Давать QR-коды тем, кто решил не нагружать медицинскую систему и болел дома без обращения к врачу, власти Северной столицы решили в конце октября. Для подтверждения перенесенного заболевания COVID-19 чиновники требовали как минимум два ПЦР-теста (положительный и отрицательный), но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией. Но официального документа на этот счет Смольный так и не выпустил, в итоге граждане после нескольких бюрократических итераций все равно получали от поликлиник отказы.

По данным «Фонтанки», этот вопрос в ближайшее время будет вынесен на обсуждение коронавирусного оперштаба. Собеседники издания не исключают, что в ближайшее время поликлиникам будет дано указание остановить прием документов у переболевших граждан.

Из этого можно сделать, что сданные в частных лабораториях ПЦР-тесты на коронавирус не учитывались в статистике заболевамости, если больной не обращался к врачу. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

266106605
лучше давать вместе со штрафом.
ahma
это ведет к искажению оперативных статистических данных о заболеваемости (c) это самое главное сейчас
e8okcy045171
А помните года 3 назад сделали принудительный медосмотр для офисных сотрудников, работодатели под угрозой штрафов должны были организовывать его раз в 2 года? Потом отменили, все ругали Минздрав за глупость. А это не глупость была, а пробный заход.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1