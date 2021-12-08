Для ускорения процесса. Следственный комитет задержал Августа и Инну Мейер по делу о кредите Сбербанка

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Утром 8 декабря Август Мейер с женой Инной и так собирались на Торжковскую. Сами. Но звонок в дверь преподнес совершенно нежданный сюрприз: видимо, чтобы избавить уважаемых предпринимателей от пробок и ненужной суеты, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу предложили их подвезти — всё равно ж туда едут. В итоге в здание с решетками на окнах и серым керамогранитом на полу они, получается, не приехали — их привезли. Вроде разницы никакой, но кто надо мысль понял.

По информации «Фонтанки», повестку Мейерам доставили вчера вечером. Как говорил классик, они давно занимаются бизнесом, так что удивляться не стали. Адвокаты у них хорошие, со следователями общаются не в первый раз, о чем речь — понимают.



Дело давнее — еще с 2017 года Следственный комитет выяснял, не было ли мошеннического замысла в получении у Сбербанка кредита на 2,3 млрд рублей на развитие «Юлмарта». Сеть уже давно не работает, ее недвижимость давно в чужих руках. А дело живет. По статье 159 , часть 4 . До 10 лет лишения свободы.

Первым подозреваемым по нему стал давний партнер Мейеров — Дмитрий Костыгин. По легендарности и размаху им не уступающий. Правда, довольно скоро выяснилось, что мошенничества никакого не было — дело переквалифицировали на менее тяжкую статью «Причинение ущерба» ( ст. 165, ч.2 ). Но прокуратура эту филантропию пресекла, и сейчас в фабуле снова мошенничество.

И вот именно эту давнюю историю специально для них из Москвы приехавший сотрудник Следственного комитета России в выделенном ему для встречи кабинете на Торжковской и освежил в памяти супругов Мейер. А чтобы прояснить утренние любезности, объявил об изменении их статуса. Теперь и Август, и Инна — подозреваемые по этому уголовному делу.

Кроме Мейеров, по точно такой же схеме и точно там же сегодня утром оказалась действующий гендиректор ООО «Биг бокс» и владелец 10 % долей в ООО «Оптоклуб Ряды» Елена Стрельцова. Дело в том, что претензии к почившему «Юлмарту» уже давно перекинулись на этот новый проект Мейеров и их партнеров по бизнесу. К сожалению, все «Ряды» уже также закрылись в прошлом году и теперь распродают имущество.



Сегодня домой всем троим вернуться не получится — они официально задержаны на двое суток. Завтра СК намерен «выйти в суд» с инициативой о мере пресечения супругам. Будет ли это арест домашний или всё будет по-взрослому — скоро станет ясно.

Есть еще один важный вопрос, который крутится на языке у всех, кто понимает, о чем речь. Нет, по данным «Фонтанки», к Дмитрию Костыгину не приходили и подвезти его никуда не предлагали.

По всей вероятности, в этом долгом противостоянии между системами координат Костыгин — Мейер и Сбербанком следствие пошло по пути процессуального давления именно на Мейера как на иностранного гражданина, чтобы ускорить выплату долгов уважаемому банку.

История бизнеса Августа Мейера в России примечательна смелыми, иногда на грани, бизнес-начинаниями. Больше всего он известен по самому успешному сегодня проекту — сети «Лента». В конце нулевых весь бизнес-Петербург, затаив дыхание, следил за живописной битвой между ним и его бывшим партнером Олегом Жеребцовым.

Позже в партнерстве с Дмитрием Костыгиным Мейер вырастил крепкого середнячка поднимавшегося на крыло рынка электронной коммерции «Юлмарт» до статуса безусловного федерального лидера. Следующий размашистый проект — так называемый «оптоклуб» «Ряды», копировавший не прижившуюся в России модель лидера американского ретейла Costco. Однако кризис в сфере электронного импорта 2014–2015 гг, а также ставка на малый опт не сыграли, и теперь кто-то должен расплачиваться по долгам. Сбербанк уже выиграл было дело о взыскании с «Юлмарта» миллиарда рублей (поставщики ждали от него еще четыре). Но получить эти деньги не удалось: бесчисленное количество судов то отменяли, то снова назначали эту выплату. И хотя размер претензий с тех пор кратно вырос, сказать уверенно, что этот спор уже закончен, будет сильным преувеличением. Только теперь вести его Августу Мейеру будет труднее.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

