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Лауреат Emmy снимет сериал об историческом визите гей-активистов в СССР

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Режиссер Андрий Парех, получивший премию Emmy за сериал «Наследники», снимет сериал «Красная радуга», — сообщает 8 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Александра Роднянского AR Content.

«Впервые в истории американский режиссер такого уровня будет снимать российский сериал», — отметил продюсер и добавил, что зрителей ждет «очень важный сегодня и острый разговор о нетерпимости к людям отличных от большинства убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации».

Сериал основан на реальной истории: в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов случайно в ходе своего зарубежного визита пригласил в страну немецких гей-активистов. И они приехали — притом что в СССР в те годы гомосексуализм был уголовно наказуем.

Восьмисерийный телепроект по сценарию Мэтта Джонса («Доктор Кто», «Молокососы») расскажет о поездке зарубежных гостей и их приключениях.

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