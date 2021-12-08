Клиенты «Музенидис Трэвел» потребовали возмещения ущерба на 1,2 млрд рублей. Из Петербурга поступило более 900 заявлений

Клиенты заявившего о прекращении деятельности туроператора «Музенидис Трэвел» заявили в страховую компанию «ТИТ» требований на возврат денежных средств за отмененные туры в Грецию почти на 1,2 млрд рублей, в то время как объем обязательств страховщика составляет только 80,5 млн рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду, 8 декабря, первый заместитель гендиректора страховой компании «ТИТ» Татьяна Анчеева.

«Реально нанесенный ущерб по объему требований — более 1 млрд рублей. В настоящее время формируется реестр выплат. Согласно правилам страхования и закону об основах о туристской деятельности, если подано более одного требования выгодоприобретателей, реестр формируется с учетом расчета страховых возмещений пропорционально отношению общего объема заявленных требований по реестру в денежном выражении к размеру страховой суммы», — цитирует Анчееву «Интерфакс».



По словам представителя страховой компании, в общей сложности получено почти 8 тыс. требований, из которых наибольшее число — по туроператору «Музенидис Трэвел Москва» (около 5 тыс. требований на общую сумму почти 800 млн рублей). Далее по списку — клиенты из Ростова-на-Дону (более 1,3 тыс. на почти 200 млн руб.), Санкт-Петербурга (914 требований на 125,4 млн руб.) и Екатеринбурга (410 требований на 72,6 млн рублей).

Татьяна Анчеева заметила, что общая ответственность СК «ТИТ» по договорам гражданской ответственности туроператора составляет 80,5 млн рублей, а общий объем требований — более миллиарда рублей. «В этом случае для определения размера выплат пострадавшим определяется коэффициент пропорций. Несложная формула, которая определяется отношением страховой суммы к общему размеру требований в денежном выражении. Данный коэффициент дальше применяется к каждому реальному размеру страхового требования», — пояснила она, заверив, что СК «ТИТ» выполнит свои обязательства в полном объеме, и страховые выплаты туристы получат до 13 декабря 2021 года включительно.

