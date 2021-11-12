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«Никаких реальных компенсаций не будет». В Российском союзе туриндустрии заявили, что у «Музенидис Трэвел» слишком мало денег для возврата долга туристам

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Никаких реальных компенсаций российским туристам, пострадавшим из-за прекращения работы туроператора «Музенидис Трэвел», не будет. У компании слишком мало денег, заявили 12 ноября в Российском союзе туриндустрии.

По данным союза, общая сумма фингарантий пяти компаний под брендом «Музенидис» — 80,5 миллионов рублей, а сумма подтвержденного долга — 18 миллионов евро.

«Обычно в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подаст заявки, либо в процентах от стоимости тура. Но в любом случае это будут символические деньги. Порой туристы за такими суммами не приходят, потому что надо заполнить очень много бумаг, чтобы получить даже 2 тысячи рублей. Поэтому никакого реального возмещения средств не будет», — пояснили в союзе (цитата по РИА Новости).

Как рассказала ТАСС исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова, долг туроператора перед россиянами составляет около двух миллиардов рублей. Она отметила, что к первоначальной сумме долга добавились средства, уплаченные туристами за отдельные услуги, в частности за авиабилеты и размещение в отелях.

Ранее в Ростуризме заявили, что путешественники смогут обратиться в страховую и в ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат.

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