«Никаких реальных компенсаций не будет». В Российском союзе туриндустрии заявили, что у «Музенидис Трэвел» слишком мало денег для возврата долга туристам

Никаких реальных компенсаций российским туристам, пострадавшим из-за прекращения работы туроператора «Музенидис Трэвел», не будет. У компании слишком мало денег, заявили 12 ноября в Российском союзе туриндустрии.



По данным союза, общая сумма фингарантий пяти компаний под брендом «Музенидис» — 80,5 миллионов рублей, а сумма подтвержденного долга — 18 миллионов евро.



«Обычно в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подаст заявки, либо в процентах от стоимости тура. Но в любом случае это будут символические деньги. Порой туристы за такими суммами не приходят, потому что надо заполнить очень много бумаг, чтобы получить даже 2 тысячи рублей. Поэтому никакого реального возмещения средств не будет», — пояснили в союзе (цитата по РИА Новости).

