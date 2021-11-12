Путешественникам обещают страховые выплаты из-за прекращения работы туроператора «Музенидис Трэвел»

Исключение из реестра туроператоров «Музенидис Трэвел» позволит туристам обратиться в страховую компанию и в ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.



По данным ведомства, около 27 тысяч российских туристов заплатили туроператору порядка 18 млн евро, деньги перевели в Грецию, но так и не довели до отелей и авиакомпаний.



Ранее в «Музенидис Трэвел» объявили о приостановке деятельности. «Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. В этой ситуации нет другого выхода», — говорится в публикации на сайте туроператора, считавшегося ведущим на греческом направлении.

