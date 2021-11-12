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Ведущий российский туроператор на греческом направлении прекращает свою деятельность

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Туроператор «Музенидис Трэвел», являющийся ведущим на греческом направлении, объявил о приостановке деятельности.

«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. В этой ситуации нет другого выхода», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 12 ноября.

Представители туроператора отметили, что нынешний год стал «самым тяжелым в истории» «Музенидис Трэвел», а работники «всеми силами» пытались спасти компанию.

В российском представительстве рассказали, что готовят иск к греческой компании Mouzenidis Travel, чтобы возместить нанесенный ущерб.

«Приносим глубочайшие извинения нашим туристам и просим коллег поддержать нас в этом трудном решении», — сообщается в заявлении.

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Комментарии (8)

severt
вообще странно, что они полтора года протянули в условиях закрытых границ. Все ожидали, что они еще в 2020 году закроются. Это ж какая вера в хорошее должна была быть у руководства.
orlovandrei1986
молодцы! поддерживаю! нужно взять, вытереть сопли, взять волю в кулак и закрыться... лучшее, что можно сделать в условиях ОТСУТСТВИЯ реальной поддержки российского бизнеса 2-й год подряд на фоне постоянных ограничений и немыслимых убытков... кредитная кабала - не поддержка, а издевательство над бизнесом... так что - только ликвидация юр.лица... пусть правительство и дальше рассказывает всем сказки, что у них экономика восстанавливается...
hal9000
блин я когда нибудь уеду к грекам или нет??..то вирусы то ограничения то туроператор то лень..уже лет 10 все туда собираюсь и постоянно какие то препятствия ..к пенсии думаю всетаки рвану туда..
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