Ведущий российский туроператор на греческом направлении прекращает свою деятельность

Туроператор «Музенидис Трэвел», являющийся ведущим на греческом направлении, объявил о приостановке деятельности.

«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. В этой ситуации нет другого выхода», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 12 ноября.



Представители туроператора отметили, что нынешний год стал «самым тяжелым в истории» «Музенидис Трэвел», а работники «всеми силами» пытались спасти компанию.



В российском представительстве рассказали, что готовят иск к греческой компании Mouzenidis Travel, чтобы возместить нанесенный ущерб.

