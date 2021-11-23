Клиенты прекратившего деятельность «Музенидис Трэвел» получат за отменённые туры в Грецию по 3–5 тыс. рублей

Компании, которые работали под брендом заявившего о прекращении деятельности туроператора «Музенидис Трэвел», направили данные о своих клиентах в страховую компанию «ТИТ». Последняя должна будет выплатить им возмещение за отменённые туры в Грецию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину во вторник, 23 ноября, сообщает «Интерфакс».



«Страховая компания «ТИТ» получила от четырёх юрлиц туроператора «Музенидис Трэвел» реестр пострадавших туристов. В нём более 25,5 тысячи человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырёх туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть выплаты не превысят 3–5 тыс. рублей на туриста», — заявила представитель РСТ.

