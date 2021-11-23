Клиенты прекратившего деятельность «Музенидис Трэвел» получат за отменённые туры в Грецию по 3–5 тыс. рублей

Компании, которые работали под брендом заявившего о прекращении деятельности туроператора «Музенидис Трэвел», направили данные о своих клиентах в страховую компанию «ТИТ». Последняя должна будет выплатить им возмещение за отменённые туры в Грецию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину во вторник, 23 ноября, сообщает «Интерфакс».
«Страховая компания «ТИТ» получила от четырёх юрлиц туроператора «Музенидис Трэвел» реестр пострадавших туристов. В нём более 25,5 тысячи человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырёх туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть выплаты не превысят 3–5 тыс. рублей на туриста», — заявила представитель РСТ.
По словам Ирины Тюриной, в реестре московского туроператора «Музенидис Трэвел» — 16,5 тыс. человек, которым он должен 822 млн рублей. В то же время финансовые гарантии компании составляют 50 млн рублей. В реестре «Музенидис Трэвел-СПб» — 3,1 тыс. туристов, заплативших за туры 143 млн рублей. В реестре «Музенидис Трэвел Екатеринбург» —
Пресс-секретарь РСТ добавила, что, очевидно, выплаты туристам будут символическими, однако окончательными эти цифры считать нельзя. Параллельно страховая компания «ТИТ» принимает заявления на выплату страхового возмещения от самих туристов и формирует собственный реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря, — уточнила Тюрина.
«Фонтанка» писала, что ведущий российский туроператор на греческом направлении «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении своей деятельности 12 ноября. После этого в Российском союзе туриндустрии заявили, что у компании слишком мало денег для возврата долга туристам.