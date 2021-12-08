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На Софийской горел автосервис. Не повезло «Газели»

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Пожарные тушили возгорание во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на среду. Как сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МЧС, горел автосервис на Софийской улице, 8, корпус 1.

Информация о возгорании поступила спасателям в 01:52. На первом этаже трехэтажного здания горела «Газель» и обстановка на площади 20 кв. метров. Пожар локализовали почти за час.

Пострадавших нет. На месте работали 18 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Накануне «Фонтанка» писала о крупном пожаре в мотосалоне «Рокгараж» на Полюстровском, 59. В результате погиб известный ювелир и казак Юрий Беспалов, который работал ночью в мастерской по соседству. Серьезно повреждены около десяти мотоциклов.

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