Какие мотоциклы сгорели этой ночью в салоне на Полюстровском

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии последствий пожара в мотосалоне «Рокгараж» на Полюстровском, 59. На снимках — с десяток не подлежащих восстановлению мотоциклов, побывавших непосредственно в пламени.



Судя по фотографиям, досталось не только машинам в мастерской на первом этаже, которую почти 50 пожарных тушили с 4 часов утра 7 декабря. На втором этаже расположена зимняя стоянка нескольких десятков мотоциклов. На тех, что были ближе к пламени внизу, оплавились пластиковые части. Многие покрыты плотным слоем копоти, однако их восстановление будет попроще.