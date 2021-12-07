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Какие мотоциклы сгорели этой ночью в салоне на Полюстровском

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В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии последствий пожара в мотосалоне «Рокгараж» на Полюстровском, 59. На снимках — с десяток не подлежащих восстановлению мотоциклов, побывавших непосредственно в пламени.

Судя по фотографиям, досталось не только машинам в мастерской на первом этаже, которую почти 50 пожарных тушили с 4 часов утра 7 декабря. На втором этаже расположена зимняя стоянка нескольких десятков мотоциклов. На тех, что были ближе к пламени внизу, оплавились пластиковые части. Многие покрыты плотным слоем копоти, однако их восстановление будет попроще.

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Владелец салона, известный в мотосреде байкер Анатолий Дижевский в утреннем разговоре с «Фонтанкой» был краток и рассуждать о размере ущерба не стал — дело в том, что пожар обернулся куда большей трагедией, чем просто испорченные мотоциклы. По данным «Фонтанки», погиб один из арендаторов здания, в котором находится «Рокгараж» — отравился дымом. «Мужчину эвакуировали из салона. Был в сознании. Скончался на руках у скорой», — сообщили в МЧС.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
мотоциклы надо хранить во Дворе, под окнами! тогда Такого бы не случилось!
hal9000
А почем продают??..мне бы для деревни какой нить мотик..если пахнет гарью то для меня эт не вопрос..проводка там если сгорела..ерунда..не ну скинтье цену нормально может подумаю..всеравно местным мажорам теперь стремно на погорельцах кататься а мне так пофиг..буду в деревне на даче гонять..
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