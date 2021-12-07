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В сгоревшем салоне на Полюстровском хранились десятки мотоциклов. Владелец заверил: всё цело, только «немного подкоптилось»

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В мотосалоне «Рокгараж» на Полюстровском, 59, который с раннего утра тушили почти полсотни пожарных, сгорела только часть помещения, рассказал «Фонтанке» 7 декабря владелец компании Анатолий Дижевский.

По его словам, пожар уничтожил лишь мастерскую. Масштаб разрушений в ней он отказался называть, объяснив, что пока не имеет точной информации. «Всё, что касается хранения, не пострадало. Мотоциклы там, в худшем случае, только немного подкоптились».

Рассуждать о размере ущерба Анатолий Дижевский в разговоре с «Фонтанкой» не стал — дело в том, что пожар обернулся куда большей трагедией, чем просто испорченные мотоциклы. По данным «Фонтанки», погиб человек — отравился дымом. «Мужчину эвакуировали из салона. Был в сознании. Скончался на руках у скорой», — сообщили в МЧС.

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