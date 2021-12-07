В Полюстрово по повышенному номеру тушат пожар в мотоцентре

Как сообщили утром 7 декабря в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании по адресу: Калининский район, Полюстровский проспект, дом 59, корпус 3, лит. А поступил в 4 утра.



В гараже-мотоцентре происходит горение на площади 500 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис. К его ликвидации привлечено 12 единиц техники и 47 человек личного состава. В 05:50 пожар был локализован.



Сведения о пострадавших уточняются — в горящем помещении могли находиться люди.

