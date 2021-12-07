В пожаре в мотосалоне на Полюстровском погиб известный ювелир и казак Юрий Беспалов

Жертвой утреннего пожара 7 декабря на Полюстровском, 59 в Петербурге стал основатель ювелирной мастерской «Иста» Юрий Беспалов.
«Сегодня ночью при пожаре в мастерской погиб казак, ювелир Юрий (ГЕОРГИЙ) Беспалов, атаман хутора «Чернореченский», добрый друг нашего прихода, творческий, живой и мудрый человек», — сообщает 7 декабря паблик Казачьего Крестовоздвиженского собора.
Мастерская «Иста», которая специализируется на изготовлении авторских исторических украшений, располагалась по соседству с мотосалоном, на первом этаже которого в ночь на вторник разгорелся пожар.
Работавший ночью в своей мастерской Юрий Беспалов отравился дымом. «Мужчину эвакуировали из салона. Был в сознании. Скончался на руках у скорой», — сообщили в МЧС.