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В пожаре в мотосалоне на Полюстровском погиб известный ювелир и казак Юрий Беспалов

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Жертвой утреннего пожара 7 декабря на Полюстровском, 59 в Петербурге стал основатель ювелирной мастерской «Иста» Юрий Беспалов.

«Сегодня ночью при пожаре в мастерской погиб казак, ювелир Юрий (ГЕОРГИЙ) Беспалов, атаман хутора «Чернореченский», добрый друг нашего прихода, творческий, живой и мудрый человек», — сообщает 7 декабря паблик Казачьего Крестовоздвиженского собора.

Мастерская «Иста», которая специализируется на изготовлении авторских исторических украшений, располагалась по соседству с мотосалоном, на первом этаже которого в ночь на вторник разгорелся пожар.

Работавший ночью в своей мастерской Юрий Беспалов отравился дымом. «Мужчину эвакуировали из салона. Был в сознании. Скончался на руках у скорой», — сообщили в МЧС.

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