«Это не ковид». Власти про заболевание, которое массово поражает детей в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос, какое заболевание сейчас массово поражает детей – сезонный ОРВИ или все-таки коронавирус.
«Я могу уверенно сказать, что это не ковид. По данным, которые мы регистрируем, в первую неделю декабря количество заболевших коронавирусом детей меньше, чем неделей ранее. И кратно меньше, чем в первую неделю декабря прошлого года. В прошлом году пик заболеваемости детей COVID-19 отмечался в декабре, а в этом году в октябре и ноябре мы отмечаем уверенное снижение. Поэтому рост, который мы видим сейчас — это ОРВИ», – прокомментировал 7 декабря Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».
Как писала «Фонтанка», заболеваемость детей в Петербурге резко выросла в конце ноября и продолжает расти. Участковые педиатры рассказали, что число вызовов на дом выросло до 40 в день на одного врача. А по статистике комитета по образованию, коронавирус и ОРВИ отправили по домам уже более 550 классов.