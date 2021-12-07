«Это не ковид». Власти про заболевание, которое массово поражает детей в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос, какое заболевание сейчас массово поражает детей – сезонный ОРВИ или все-таки коронавирус.



«Я могу уверенно сказать, что это не ковид. По данным, которые мы регистрируем, в первую неделю декабря количество заболевших коронавирусом детей меньше, чем неделей ранее. И кратно меньше, чем в первую неделю декабря прошлого года. В прошлом году пик заболеваемости детей COVID-19 отмечался в декабре, а в этом году в октябре и ноябре мы отмечаем уверенное снижение. Поэтому рост, который мы видим сейчас — это ОРВИ», – прокомментировал 7 декабря Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».

