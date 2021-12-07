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«Это не ковид». Власти про заболевание, которое массово поражает детей в Петербурге

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Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос, какое заболевание сейчас массово поражает детей – сезонный ОРВИ или все-таки коронавирус.

«Я могу уверенно сказать, что это не ковид. По данным, которые мы регистрируем, в первую неделю декабря количество заболевших коронавирусом детей меньше, чем неделей ранее. И кратно меньше, чем в первую неделю декабря прошлого года. В прошлом году пик заболеваемости детей COVID-19 отмечался в декабре, а в этом году в октябре и ноябре мы отмечаем уверенное снижение. Поэтому рост, который мы видим сейчас — это ОРВИ», – прокомментировал 7 декабря Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», заболеваемость детей в Петербурге резко выросла в конце ноября и продолжает расти. Участковые педиатры рассказали, что число вызовов на дом выросло до 40 в день на одного врача. А по статистике комитета по образованию, коронавирус и ОРВИ отправили по домам уже более 550 классов.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну так оно понятно.. Спутник-П ведь ещё не зарегистрирован.. :)))
Владислав М
"«Я могу уверенно сказать, что это не ковид..." - И это заявляет главный за медицину в городе! Позорище!
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