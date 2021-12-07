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«Я увидел у него нож и огнестрельное оружие». Полицейский рассказал, как задержал стрелка в МФЦ

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Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к госнаграде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал стрелка в московском МФЦ. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району рассказал, что во время ЧП находился в здании на рабочем месте. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который убегал из МФЦ, полицейский погнался за ним.

«Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление, я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие», — сказал Домолаев. Правоохранителю удалось скрутить вооруженного злоумышленника, хотя сам он был без оружия.

МВД России

«Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», — добавили в МВД.

По последним данным, в результате стрельбы в здании МФЦ на 1-й Новокузьминской улице погибли два человека (администратор и охранник). Ранены четверо, в том числе 10-летняя девочка. Предварительно, 45-летний Сергей Глазов открыл огонь после требования надеть маску. Как пишет РИА Новости, задержанный не может объяснить свои мотивы и говорит про коронавирус и «всемирный заговор». Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сейчас на месте работают следователи. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Автор: Следственный комитет РФ

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Комментарии (16)

Редиcка
Еще одно подтверждение того, что у преступности нет национальности.
RMN
Молодец старлей, редкость по нынешним временам.
hal9000
Идиотизм конечно..какая смелость и решительность если он его задержал когда тот уже уходил??..эти смерти и будущие полностью не на этом дураке..а на депутатах..лично гинцбурге..короч на тех кто довольно таки далек от народа и не понимает..( либо это намеренно делает )последствия своих решений..
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