«Я увидел у него нож и огнестрельное оружие». Полицейский рассказал, как задержал стрелка в МФЦ

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил представить к госнаграде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал стрелка в московском МФЦ. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



Инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району рассказал, что во время ЧП находился в здании на рабочем месте. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который убегал из МФЦ, полицейский погнался за ним.



«Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление, я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие», — сказал Домолаев. Правоохранителю удалось скрутить вооруженного злоумышленника, хотя сам он был без оружия.

