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Подросток, по вине которого на уроке биологии погиб 13-летний школьник, отправлен под домашний арест

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Суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест 13-летнего школьника, по вине которого на уроке биологии после удара по голове погиб его одноклассник. Об этом со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву 7 декабря сообщает РИА Новости.

«Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, ранее на спецучете не состоял», — уточнила представитель надзорного ведомства.

«Фонтанка» писала, что ЧП в одной из школ Комсомольска-на-Амуре произошло в конце прошлой недели. Во время урока биологии 13-летний подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы пострадавший школьник умер в медицинском кабинете до приезда скорой. Региональный СК возбудил дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и «Халатность». Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Комментарии (3)

User329
Неизвестно кто больший урод, тот кто травит или тот кто срывается.
ЕнотПотоскун
"Ребенок из нормальной семьи", в нормальной семье уроды не рождаются.
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