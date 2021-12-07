Подросток, по вине которого на уроке биологии погиб 13-летний школьник, отправлен под домашний арест

Суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест 13-летнего школьника, по вине которого на уроке биологии после удара по голове погиб его одноклассник. Об этом со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву 7 декабря сообщает РИА Новости.



«Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, ранее на спецучете не состоял», — уточнила представитель надзорного ведомства.



«Фонтанка» писала, что ЧП в одной из школ Комсомольска-на-Амуре произошло в конце прошлой недели. Во время урока биологии 13-летний подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы пострадавший школьник умер в медицинском кабинете до приезда скорой. Региональный СК возбудил дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» и «Халатность». Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

