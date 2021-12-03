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Школьник погиб на уроке биологии после удара по голове, возбуждено уголовное дело

В СУ СК по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело после гибели подростка в школе Комсомольска-на-Амуре. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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«Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Подросток умер в пятницу в стенах школы во время урока биологии. К трагедии привел конфликт с одноклассником, в ходе которого семиклассник ударил по голове своего оппонента, отчего тот потерял сознание. Реанимационные действия врачей скорой помощи ни к чему не привели. Медики констатировали смерть ребенка.

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Комментарии (24)

260569221
Из серии «нуонижедети имжеможно»
SERGEY111
Взрывной карьерный рост уголовника получился у этого сопливого урода , теперь вместо мечты о летчиках и космонавтах его пожизненное кредо - украл , убил , изнасиловал - в тюрьму .
kolpankolpan
Есть такие ,просят - просят, прямо вымогают нагло и публично. При одноклассниках особенно девчонках. Считают что публичность это их защита и они могут делать и говорить что захотят.Плевать в вас ,насмехаться ,подначивать ,оскорблять с унизительными подколами.И так довольно долго пока как следует нехило не получают по мордасам.Бывало и такое. В данном случае сюжет неизвестен.Можно подозревать что то типа плевков обхорканными промокашками через ручку.7 класс самое то......Очень конечно печально за конечный результат....
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