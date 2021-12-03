Школьник погиб на уроке биологии после удара по голове, возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.



Подросток умер в пятницу в стенах школы во время урока биологии. К трагедии привел конфликт с одноклассником, в ходе которого семиклассник ударил по голове своего оппонента, отчего тот потерял сознание. Реанимационные действия врачей скорой помощи ни к чему не привели. Медики констатировали смерть ребенка.