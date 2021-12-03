Удар в висок в ответ на плевок. Подробности гибели подростка в школе

Стали известны подробности гибели семиклассника в шестой школе города Комсомольска-на-Амуре. 3 декабря в результате драки он получил смертельную травму.



Как сообщает «Комсомольская правда», началось все с того, что 13-летний подросток начал плеваться в одноклассника из ручки и всячески задирать его во время урока биологии. Тот не стерпел, подошел и ударил кулаком в висок, после чего обидчик упал и, по предварительным данным, еще раз ударился головой. Пока в школу ехала скорая помощь, местная медсестра пыталась откачать подростка, но ее действия ни к чему не привели — мальчик умер в медпункте.

