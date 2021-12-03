FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Удар в висок в ответ на плевок. Подробности гибели подростка в школе

16
Печать

Стали известны подробности гибели семиклассника в шестой школе города Комсомольска-на-Амуре. 3 декабря в результате драки он получил смертельную травму.

Как сообщает «Комсомольская правда», началось все с того, что 13-летний подросток начал плеваться в одноклассника из ручки и всячески задирать его во время урока биологии. Тот не стерпел, подошел и ударил кулаком в висок, после чего обидчик упал и, по предварительным данным, еще раз ударился головой. Пока в школу ехала скорая помощь, местная медсестра пыталась откачать подростка, но ее действия ни к чему не привели — мальчик умер в медпункте.

Напомним, по данному факту региональный СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о халатности и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Игорь Полетаев
Я учился в 10й школе Комсомольска на Амуре, это на Радиоцентре. Подтверждаю - можно за базар отхватить изрядно. Тогда в 90м ещё на общак школы собирали.
Holden_C
Где морализаторы из соседней ветки?
Как неудобно получилось - пострадал агрессор и то - случайно.
Жаль парня очень, но это самый что ни на есть несчастный случай - неудачно попал в голову, а потом еще и ударился обо что-то.
Мillemelle
это печально, но травить одноклассников это тоже видимо сейчас модно и в тренде. я не оправдываю, но за травлю других надо отвечать. а родителям объяснить своим чадам, что издеваться над другими нельзя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1