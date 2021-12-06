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В России продолжает дорожать красная икра перед Новым годом

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Чем ближе Новый год, тем дороже красная икра. Как рассказал 6 декабря «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, икра горбуши (самая дешевая из красной) сейчас продается оптом по 3,7 тыс. рублей за килограмм.

В ноябре ее стоимость составляла 3,5 тыс. руб. за кг. Розничная цена уже достигла уровня в 6 тыс. руб. за кг. «Более деликатесные виды лососевой икры — нерки, кижуча, кеты — стоят уже более 9 тыс. рублей за килограмм», — добавил Савельев. И уточнил, что подорожание, скорее всего, продолжится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цены на красную икру ставят исторические рекорды. В Росрыболовстве обвинили в этом спекулянтов, подчеркнув, что дефицита нет.

«Фонтанка» также писала о том, что подорожали основные ингредиенты для «новогодних салатов» — оливье и селедки под шубой.

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Комментарии (5)

Brevnault
Говорят, в этом году кабачки хорошо отнерестились. Вот их икрой и будем новогоднее шампанское закусывать.
Редиcка
Да, красная икра - не картошка, ее кроме нас и японцев особо никто не ест. Так что импорта из Египта ждать не стоит. Хотя кто знает... Вот интересно, лосося и в Америке едят, но куда они икру девают?
dragvs
Добыча увеличилась, дефицита нет. Икра в данном случае это просто маркер инфляции. Это происходит за счет того, что цены на икру правительство до сих пор умудрялось не сдерживать. Никого же не смущает что квартиры за неполный год подорожали более чем на 20%, хотя это не настолько ликвидный товар?
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