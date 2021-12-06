В России продолжает дорожать красная икра перед Новым годом

Чем ближе Новый год, тем дороже красная икра. Как рассказал 6 декабря «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, икра горбуши (самая дешевая из красной) сейчас продается оптом по 3,7 тыс. рублей за килограмм.

В ноябре ее стоимость составляла 3,5 тыс. руб. за кг. Розничная цена уже достигла уровня в 6 тыс. руб. за кг. «Более деликатесные виды лососевой икры — нерки, кижуча, кеты — стоят уже более 9 тыс. рублей за килограмм», — добавил Савельев. И уточнил, что подорожание, скорее всего, продолжится.

