«Дефицита нет». Росрыболовство обвинило спекулянтов в росте цен на красную икру

Подорожание красной икры связано с действиями спекулянтов на рынке. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.
По данным ведомства, основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, установили высокие оптовые цены и удерживают их. Также они воспользовались дефицитом качественной икры, высокими экспортными ценами и логистическим кризисом.
Росрыболовство отмечает, что менеджеры по продажам компаний-трейдеров сами педалируют информацию о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей. Росту цен на икру также способствует приближение Нового года.
В ведомстве добавили, что на российском рынке дефицита лососевых нет, вылов на Дальнем Востоке сейчас составляет около 538 тыс. тонн, что на 20% выше показателей прошлого года. А с января по сентябрь 2021-го производство лососевой икры составило 20,7 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 9,9 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом красная икра стоит на 30 % дороже, чем годом ранее, — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за 1 килограмм.