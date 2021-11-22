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«Дефицита нет». Росрыболовство обвинило спекулянтов в росте цен на красную икру

Росрыболовство объяснило рост цен на красную икру действиями спекулянтов

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Подорожание красной икры связано с действиями спекулянтов на рынке. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

По данным ведомства, основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, установили высокие оптовые цены и удерживают их. Также они воспользовались дефицитом качественной икры, высокими экспортными ценами и логистическим кризисом.

Росрыболовство отмечает, что менеджеры по продажам компаний-трейдеров сами педалируют информацию о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей. Росту цен на икру также способствует приближение Нового года.

В ведомстве добавили, что на российском рынке дефицита лососевых нет, вылов на Дальнем Востоке сейчас составляет около 538 тыс. тонн, что на 20% выше показателей прошлого года. А с января по сентябрь 2021-го производство лососевой икры составило 20,7 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 9,9 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом красная икра стоит на 30 % дороже, чем годом ранее, — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за 1 килограмм.

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Комментарии (3)

Cashmare
картельный сговор под очень хорошей крышей? да ну неее, быть такого не может
kоt-obormot
У воришек, расхищающих Российские недра, флору, и фауну - всегда найдется объяснение для терпил, почему им и в этом году придется платить дороже, чем в прошлом, и позапрошлом...
Карабас Барабас
Видимо про конкуренцию, росрыболовство не слышало.
Зато оно хорошо слышит киселя с соловьём и знает что виноваты все два спекулянта аффилированных с ним но, трогать не будет, это же живые бабки.
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