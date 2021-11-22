«Дефицита нет». Росрыболовство обвинило спекулянтов в росте цен на красную икру

Подорожание красной икры связано с действиями спекулянтов на рынке. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.



По данным ведомства, основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, установили высокие оптовые цены и удерживают их. Также они воспользовались дефицитом качественной икры, высокими экспортными ценами и логистическим кризисом.

Росрыболовство отмечает, что менеджеры по продажам компаний-трейдеров сами педалируют информацию о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей. Росту цен на икру также способствует приближение Нового года.

