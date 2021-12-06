В Кремле заявили, что военные НАТО на Украине заставляют Россию «принимать меры по защите своих интересов»

«В том числе, по-моему, от британских военных тоже было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения, причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится, и это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу» ).

Песков добавил, что НАТО «демонстрирует агрессивную позицию». «Они все говорят о том, что они не признают никаких «красных линий» — раз, они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет — два, на какой угодно территории — три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре. Нам это не нравится и мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», — подытожил пресс-секретарь Путина.



Ранее CNN сообщил, что США рассматривают возможность расширения санкций против России, чтобы предотвратить «вторжение» на Украину. В Кремле назвали эту информацию «целенаправленным сливом из европейских столиц и Вашингтона». При этом высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что у США есть информация о том, что Россия якобы готова к нападению на Украину с нескольких сторон.

