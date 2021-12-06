FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -11
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Кремле заявили, что военные НАТО на Украине заставляют Россию «принимать меры по защите своих интересов»

13
Печать

Возможное присутствие военных НАТО на Украине заставляет Россию защищать свои интересы. Об этом 6 декабря в интервью RT заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В том числе, по-моему, от британских военных тоже было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения, причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится, и это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков добавил, что НАТО «демонстрирует агрессивную позицию». «Они все говорят о том, что они не признают никаких «красных линий» — раз, они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет — два, на какой угодно территории — три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре. Нам это не нравится и мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», — подытожил пресс-секретарь Путина.

Ранее CNN сообщил, что США рассматривают возможность расширения санкций против России, чтобы предотвратить «вторжение» на Украину. В Кремле назвали эту информацию «целенаправленным сливом из европейских столиц и Вашингтона». При этом высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил, что у США есть информация о том, что Россия якобы готова к нападению на Украину с нескольких сторон.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Торин Д
Это все та же грызня за власть а не государственные интересы и патриотизм. Тривиальный рецепт - проблемы в экономике - развяжи войну. Возможная потеря власти - развяжи войну … цинизм
260958961
измышлизмы не в счет.за имперцев или нет?
iAm2Cool
По крайней мере примитивную демагогию про "отстаивание интересов русскоязычных" уже отбросили. Вместо губок с макияжем уже показывают клыки "Не трожь! Мое!".
P.S. Когда читал про начало второй мировой, все время думал "Не, ну чо они такие тупые тогда все были! Что, трудно понять что дело к войне шло?". Теперь понимаю - ничего не поменялось и представляю ужас и беспомощность тех, кто точно также тогда все видел и все понимал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1