FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Напиваются и идут на абордаж. Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов на границе алкоголем

5
Печать

Белорусские пограничники якобы снабжают мигрантов спиртным, из-за чего те становятся агрессивными и пытаются незаконно попасть в Европу. К такому выводу пришли в министерстве обороны Польши.

Ведомство опубликовало 6 декабря в своем Twitter видео застолья у костра на белорусской стороне границы. На кадрах неизвестные разливают по кружкам некий напиток из стеклянной бутылки.

«Попытки незаконного пересечения границы между Польшей и Беларусью продолжаются. Мигранты агрессивно относятся к нашим солдатам и офицерам. Их поведение может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб», — говорится в сообщении.

По данным польской погранслужбы, накануне было зафиксировано 35 попыток незаконного перехода границы мигрантами. Кроме того, в ведомстве обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард вблизи деревни Наревка.

В ноябре на границе Белоруссии и Евросоюза разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Позже начались волнения, польские пограничники применили против беженцев водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей правопорядка.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Савва Морозов
рояль - тот самый, от них же.
Dimitry Antonov
Мда, сто грамм лукашенковских и в атаку... Вот когда до них дойдет, что их самих обирают и подставляют?
Владислав М
Полякам надо счёт на круглую сумму Лукашенко выставить, тогда он сразу утихомирит своих туристов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1