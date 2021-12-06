Напиваются и идут на абордаж. Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов на границе алкоголем

Белорусские пограничники якобы снабжают мигрантов спиртным, из-за чего те становятся агрессивными и пытаются незаконно попасть в Европу. К такому выводу пришли в министерстве обороны Польши.



Ведомство опубликовало 6 декабря в своем Twitter видео застолья у костра на белорусской стороне границы. На кадрах неизвестные разливают по кружкам некий напиток из стеклянной бутылки.