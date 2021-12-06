Напиваются и идут на абордаж. Польша обвинила Белоруссию в снабжении мигрантов на границе алкоголем

Белорусские пограничники якобы снабжают мигрантов спиртным, из-за чего те становятся агрессивными и пытаются незаконно попасть в Европу. К такому выводу пришли в министерстве обороны Польши.
Ведомство опубликовало 6 декабря в своем Twitter видео застолья у костра на белорусской стороне границы. На кадрах неизвестные разливают по кружкам некий напиток из стеклянной бутылки.
Na granicy polsko-białoruskiej wciąż dochodzi do prób nielegalnych przekroczeń, a migranci zachowują się agresywnie w stosunku do naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Zachowanie migrantów może być spowodowane spożywaniem alkoholu, który otrzymują od białoruskich służb. pic.twitter.com/wdA5U2XseQ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 6, 2021
«Попытки незаконного пересечения границы между Польшей и Беларусью продолжаются. Мигранты агрессивно относятся к нашим солдатам и офицерам. Их поведение может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб», — говорится в сообщении.
По данным польской погранслужбы, накануне было зафиксировано 35 попыток незаконного перехода границы мигрантами. Кроме того, в ведомстве обвинили белорусских силовиков в использовании шумовых петард вблизи деревни Наревка.
В ноябре на границе Белоруссии и Евросоюза разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Позже начались волнения, польские пограничники применили против беженцев водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей правопорядка.