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Коронавирус обнаружили уже у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР

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Положительный тест на коронавирус оказался уже у девяти россиян, вернувшихся в Россию из ЮАР. Об этом сообщает 5 декабря Роспотребнадзор. Штаммовую принадлежность вируса пока что устанавливают.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики.

2 декабря Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран из-за выявленного там штамма коронавируса «омикрон».

Из-за нового варианта COVID-19 большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Прямых рейсов между ЮАР и Россией нет.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

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Комментарии (9)

VF812
Какого их вообще в ЮАР выпускают и пускают обратно.
VKuser478659207
И у всех обнаружили "сильную усталость" - главный симптом новой болезни!!!??? Бедолаги! Как же им не повезло...
angel of death
а их нельзя сразу в ЛенЭкспо вести и другие госпитали на 14-ти дневный карантин? или они все привитые супер-пупер непризнанным ВОЗ алкоспутником? =)
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