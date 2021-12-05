Коронавирус обнаружили уже у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР

Положительный тест на коронавирус оказался уже у девяти россиян, вернувшихся в Россию из ЮАР. Об этом сообщает 5 декабря Роспотребнадзор. Штаммовую принадлежность вируса пока что устанавливают.



«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.



На рейсе из Эфиопии находилось 58 пассажиров непосредственно из Южно-Африканской Республики.

