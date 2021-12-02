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Россия вводит карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран

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Глава Роспотребнадзора рассказала об ограничениях для приезжающих из очага штамма коронавируса «омикрон».

«Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран», — цитирует 2 декабря заявление Анны Поповой ТАСС.

По ее словам, нововведение связано с «омикроном». Глава надзорного ведомства заверила, что новую вариацию COVID-19 в России пока не выявили.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

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Комментарии (1)

Arboozter
Страна умственных импотентов, то новость за новостью Россия отрывает дополнительные рейсы в Бангладешь КАРЛ! Грязную вонючую страну, то теперь закрывает рейсы из такой же Ж.ъпы мира. Зачем пускали наших дураков туда спрашивается, что нельзя потерпеть без африки, бангладеша, анголы?
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