Россия вводит карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран

Глава Роспотребнадзора рассказала об ограничениях для приезжающих из очага штамма коронавируса «омикрон».



«Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран», — цитирует 2 декабря заявление Анны Поповой ТАСС.



По ее словам, нововведение связано с «омикроном». Глава надзорного ведомства заверила, что новую вариацию COVID-19 в России пока не выявили.



Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

