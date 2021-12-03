Фитнес-компания вывезла 25 россиян из ЮАР в Москву. Их отправили на карантин

Как сообщает 3 декабря РИА Новости, ссылаясь на коммерческого директора фирмы Андрея Крылова, на юге Африки для клиентов устраивают спортивные лагеря. Отправить за ними самолет пришлось из-за отмены регулярного авиасообщения. Остальные люди могли купить билет за 15 тысяч евро.



«Самолет в Москве уже, прилетел утром. Двадцать пять человек на борту было», — процитировало Крылова агентство.



Представитель компании не назвал число коммерческих пассажиров на борту. По его словам, 25 человек поместили на карантин.

