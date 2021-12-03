Фитнес-компания вывезла 25 россиян из ЮАР в Москву. Их отправили на карантин

Как сообщает 3 декабря РИА Новости, ссылаясь на коммерческого директора фирмы Андрея Крылова, на юге Африки для клиентов устраивают спортивные лагеря. Отправить за ними самолет пришлось из-за отмены регулярного авиасообщения. Остальные люди могли купить билет за 15 тысяч евро.
«Самолет в Москве уже, прилетел утром. Двадцать пять человек на борту было», — процитировало Крылова агентство.
Представитель компании не назвал число коммерческих пассажиров на борту. По его словам, 25 человек поместили на карантин.
Накануне, 2 декабря, Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран из-за выявленного там штамма коронавируса «омикрон».
Из-за нового варианта COVID-19 большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Прямых рейсов между ЮАР и Россией нет.