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Фитнес-компания вывезла 25 россиян из ЮАР в Москву. Их отправили на карантин

Одна из российских фитнес-компаний организовала чартерный рейс, который вывез из ЮАР 25 граждан РФ. Всех прибывших поместили на карантин.

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Как сообщает 3 декабря РИА Новости, ссылаясь на коммерческого директора фирмы Андрея Крылова, на юге Африки для клиентов устраивают спортивные лагеря. Отправить за ними самолет пришлось из-за отмены регулярного авиасообщения. Остальные люди могли купить билет за 15 тысяч евро.

«Самолет в Москве уже, прилетел утром. Двадцать пять человек на борту было», — процитировало Крылова агентство.

Представитель компании не назвал число коммерческих пассажиров на борту. По его словам, 25 человек поместили на карантин.

Накануне, 2 декабря, Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран из-за выявленного там штамма коронавируса «омикрон».

Из-за нового варианта COVID-19 большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Прямых рейсов между ЮАР и Россией нет.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре.

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Комментарии (1)

Cashmare
ну кагбэ мурашка просила образцы, сразу вон сколько мяса для опытов привезли
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