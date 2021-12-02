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Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции против России

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Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали международное сообщество ввести новые санкции в отношении России. Соответствующее совместное заявление глав государств опубликовано 2 декабря по итогам трехсторонних переговоров и приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.

Президенты трех стран призывают «усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины», а также требуют от российских властей ослабить давление на Украину «путем отвода своих войск с украинских границ и временно оккупированных территорий».

В совместном заявлении стороны выражают «особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные».

Ранее «Фонтанка» писала, что «невиданными санкциями» из-за ситуации на Украине Кремлю пригрозила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

В последнее время западные СМИ утверждают, что Россия сосредотачивает военные силы на границе с Украиной. В Кремле по этому поводу заявляют, что передвижение войск внутри страны не должно никого волновать.

Тем временем выступить посредником в преодолении кризиса между Москвой и Киевом вызвался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Комментарии (11)

265055770
Санкции, приуроченные к 30-летию независимости Украины и Литвы? Забавно.
Jot
Они заботятся о своем благополучии, что такого? Россия не готова сейчас покупать их дружбу.
Квакин
А если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото.
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