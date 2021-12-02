ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М»

Цена на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков составляет 600,48 руб. Об этом 2 декабря в своем Telegram-канале сообщила Федеральная антимонопольная служба.



Согласованная стоимость детской вакцины на 30% меньше, чем цена «Спутника V» для взрослых. Снижение связано с сокращением производственных расходов из-за более низкой концентрации действующих частиц, уточнили в ФАС.



Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу получили 400 подростков. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.

