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ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М»

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Цена на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков составляет 600,48 руб. Об этом 2 декабря в своем Telegram-канале сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Согласованная стоимость детской вакцины на 30% меньше, чем цена «Спутника V» для взрослых. Снижение связано с сокращением производственных расходов из-за более низкой концентрации действующих частиц, уточнили в ФАС.

Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу получили 400 подростков. По предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет, прививку она перенесла легко.

Ранее стало известно, что детей в России могут начать вакцинировать «Спутником М» в конце декабря.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
добрая Новость! теперь Детки тоже могут быть вакцинированы, защищены от Всякой хвори!
VKuser1021921
С такими скоростями и успехами жду наконец-то вакцину от рака. Любого. Любому. Но лучше, всё-таки, от тупости.
kоt-obormot
Красиво бабло народное по карманам распихивают. Вот прямо, как в последний раз.
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