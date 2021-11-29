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Детей в России могут начать вакцинировать «Спутником М» в конце декабря

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Документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от шести лет подал Центр им. Гамалеи. Об этом 29 ноября рассказал его глава Александр Гинцбург.

«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6–11 лет»,— сказал он в комментарии ТАСС. По его словам, вакцинация среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря, детей от 6 до 11 лет — еще через два месяца.

Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу препарата получили 400 подростков. Власти заявили, что, по предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. Версию «М» в прошлом году опробовала внучка Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет. Сообщается, что прививку она перенесла легко.

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Комментарии (9)

michailPotapov
а могут и обосраться себе в штаны
W Bons
в школу не пустят без прививки ?
Grend
А родителей увольнять не будут?
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