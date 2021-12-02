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В Выборге избили двух майоров полиции, задержаны мигранты

Конфликт мигрантов с полицией в Выборге закончился задержанием и фиксацией травм. Началось все с контрольной закупки и желания выпить ночью.

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Как сообщает 2 декабря областной портал 47news, в ночь на четверг проверяющий из главка полиции позвонил в управление по Выборгу и позвал коллег к павильону на Ленинградском шоссе. В ходе контрольной закупки он выявил, что в ларьке после десяти вечера продавали алкоголь. Четверо сотрудников отправились на место, чтобы запротоколировать нарушение.

После полуночи, когда бюрократическая процедура была в самом разгаре, в магазин за добавкой пришли шестеро неизвестных. Их не пустили, они возмутились. Визитеров не смутила форма полиции, началась перепалка. Тогда сотрудники МВД попросили предоставить им миграционные разрешения на жительство и другие документы. Это привело мигрантов в ярость. Очень быстро конфликт привел к драке.

В результате начальнику дежурной части УМВД по Выборгскому району майору полиции Луговому попали несколько раз в лицо, а начальнику отдела исполнения административного законодательства майору Уткину ударили по затылку и по шее.

Победила полиция, даже без применения табельного оружия. Шестеро зачинщиков поехали в отдел. Как выяснилось, все они из Узбекистана. Готовится к возбуждению уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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Комментарии (17)

Безработный из Твери
Глупые и недрессированные псины рано или поздно начнут кусать руку, их прикормившую.
Пока они не начнут нападать на породистых собак или служебных бойцовских, ничего не поменяется .

Я зоолог и кинолог. Все ассоциации - плод ваших уголовно наказуемых мыслей.
hal9000
Для майоров такая клиентура как джек пот в казино сорвать..)
Paganel
Нехорошая тенденция. Уже и формы не боятся. Не останавливает, что всяко найдется кто-то без регистрации. Скоро не только гражданским, но и полицаям нельзя будет на улицу выйти. Следующий шаг - вооружение этих летучих отрядов и уход их в партизаны...
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