В Выборге избили двух майоров полиции, задержаны мигранты

Как сообщает 2 декабря областной портал 47news, в ночь на четверг проверяющий из главка полиции позвонил в управление по Выборгу и позвал коллег к павильону на Ленинградском шоссе. В ходе контрольной закупки он выявил, что в ларьке после десяти вечера продавали алкоголь. Четверо сотрудников отправились на место, чтобы запротоколировать нарушение.



После полуночи, когда бюрократическая процедура была в самом разгаре, в магазин за добавкой пришли шестеро неизвестных. Их не пустили, они возмутились. Визитеров не смутила форма полиции, началась перепалка. Тогда сотрудники МВД попросили предоставить им миграционные разрешения на жительство и другие документы. Это привело мигрантов в ярость. Очень быстро конфликт привел к драке.

