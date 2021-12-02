В Выборге избили двух майоров полиции, задержаны мигранты

Как сообщает 2 декабря областной портал 47news, в ночь на четверг проверяющий из главка полиции позвонил в управление по Выборгу и позвал коллег к павильону на Ленинградском шоссе. В ходе контрольной закупки он выявил, что в ларьке после десяти вечера продавали алкоголь. Четверо сотрудников отправились на место, чтобы запротоколировать нарушение.
После полуночи, когда бюрократическая процедура была в самом разгаре, в магазин за добавкой пришли шестеро неизвестных. Их не пустили, они возмутились. Визитеров не смутила форма полиции, началась перепалка. Тогда сотрудники МВД попросили предоставить им миграционные разрешения на жительство и другие документы. Это привело мигрантов в ярость. Очень быстро конфликт привел к драке.
В результате начальнику дежурной части УМВД по Выборгскому району майору полиции Луговому попали несколько раз в лицо, а начальнику отдела исполнения административного законодательства майору Уткину ударили по затылку и по шее.
Победила полиция, даже без применения табельного оружия. Шестеро зачинщиков поехали в отдел. Как выяснилось, все они из Узбекистана. Готовится к возбуждению уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.