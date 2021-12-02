«Наше суверенное право». Россия разместила на Курилах противокорабельные ракетные комплексы

На курильском острове Матуа заступили на боевое дежурство противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Об этом 2 декабря со ссылкой на Тихоокеанский флот РФ сообщает «Интерфакс».



«На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — цитирует агентство сообщение военных.



Личный состав и ракетные комплексы были доставлены на остров в центре Курильской гряды (500 км на юго-запад от Петропавловска-Камчатского и 500 км на северо-восток от побережья Японии. — Прим. ред.) десантными кораблями.

