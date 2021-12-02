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«Наше суверенное право». Россия разместила на Курилах противокорабельные ракетные комплексы

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На курильском острове Матуа заступили на боевое дежурство противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Об этом 2 декабря со ссылкой на Тихоокеанский флот РФ сообщает «Интерфакс».

«На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — цитирует агентство сообщение военных.

Личный состав и ракетные комплексы были доставлены на остров в центре Курильской гряды (500 км на юго-запад от Петропавловска-Камчатского и 500 км на северо-восток от побережья Японии. — Прим. ред.) десантными кораблями.

На острове Матуа развёрнут автономный военный городок, в котором благоустроены помещения для круглогодичного несения службы. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям, отметили на флоте. Ранее российские военные сообщали о создании на этом острове аэродрома, который принимает лёгкие военно-транспортные самолёты. В 2016 году газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщала о размещении комплексов «Бастион» и «Бал» на островах Итуруп и Кунашир.

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты, и в тех районах страны, которые считает целесообразными. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться, — цитирует ТАСС комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. — Конечно же, это всё докладывается и согласовывается с верховным главнокомандующим».

В сентябре Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. В октябре новый премьер-министр этой страны, Фумио Кисида, заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио.

«Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — заявлял тогда японский лидер.

Размещение российских вооружений на Курилах идёт на фоне трений Китая и НАТО. В сентябре глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал Североатлантический альянс остановить экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой (ПКР) «Яхонт» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, сообщается на официальном сайте разработчика комплекса — НПО «Машиностроения». Досягаемость целей — до 300 километров, время развёртывания из походного положения — 5 минут.

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Комментарии (11)

radon
Гостиница после
китаезов вонючих превращается в помойку на день
radon
Впрочем, туристы их культурные, ничего не скажу,не пердят в общественных местах, как, скажем, китайцы
.
AndrewBarsik
Получается, что до сегодняшнего дня на Курилах не было противокорабельных ракетных комплексов?!
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