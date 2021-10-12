«Мы должны решить этот вопрос». Новый премьер Японии заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.



«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — цитирует 12 октября главу японского правительства ТАСС.



По его словам, власти Японии настроены на то, чтобы заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему принадлежности этих островов». Кисида отметил, что готов к «упорным переговорам» с Москвой по этому вопросу.

