FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Мы должны решить этот вопрос». Новый премьер Японии заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио

Премьер Японии считает, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио

2
Печать

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — цитирует 12 октября главу японского правительства ТАСС.

По его словам, власти Японии настроены на то, чтобы заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему принадлежности этих островов». Кисида отметил, что готов к «упорным переговорам» с Москвой по этому вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом. При этом он напомнил, что в Конституции России теперь закреплен прямой запрет на отчуждение части территории РФ.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266332455
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
firma
Решайте, ждём-не дождёмся. Нам Хоккайдо очень нравится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний