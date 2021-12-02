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Песков: На пресс-конференцию Путина пригласят представителей СМИ-иноагентов

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Представителей СМИ, признанных иноагентами, пригласят на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом 2 декабря изданию «Подъем» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Какие именно издания получат приглашение на мероприятие, он не уточнил. На данный момент реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ включает 99 пунктов, туда входят и физлица.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в очном формате. По словам Дмитрия Пескова, число журналистов будет ограничено пятью сотнями. Им придется сдать три ПЦР-теста. Свободной аккредитации на мероприятие не будет из-за ковидных ограничений. «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ», — говорил представитель Кремля.

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2021-м пройдет уже 17-е по счету мероприятие.

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Комментарии (9)

ДуремарСПб.
Ни тебе мистер Врун ни твоему бункерному божку никто давно не верит.
jfg3322
Шоу ТВ
DEMOMON
Украинские представители будут?
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