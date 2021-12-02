Песков: На пресс-конференцию Путина пригласят представителей СМИ-иноагентов

Представителей СМИ, признанных иноагентами, пригласят на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом 2 декабря изданию «Подъем» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Какие именно издания получат приглашение на мероприятие, он не уточнил. На данный момент реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ включает 99 пунктов, туда входят и физлица.



Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря в очном формате. По словам Дмитрия Пескова, число журналистов будет ограничено пятью сотнями. Им придется сдать три ПЦР-теста. Свободной аккредитации на мероприятие не будет из-за ковидных ограничений. «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ», — говорил представитель Кремля.

