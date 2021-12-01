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Большая пресс-конференция Путина состоится в конце года. Она пройдет очно

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Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция», — цитирует 1 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, у представителей СМИ будет возможность задать главе государства «свободные вопросы».

При этом пандемия внесет свои коррективы в мероприятие. Так, число журналистов будет ограничено пятью сотнями. Им придется сдать три ПЦР-теста.

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2021-м пройдет уже 17-е по счету мероприятие.

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Комментарии (5)

olla
и кому она нужна? и так всё понятно. А за 2 ковидобесных года только наивные зрители скабеевых не видят, что страну прогнули.. Корысть, боязнь потерять власть и богатство, вписанность в тусовки и сытую жизнь "детишек элиты" на проклинаемом по телевизору Западе...Вот и пляшем под дудку наВОЗа, Давоса и прочих рокфллеров.
ДуремарСПб.
Ждем прямую линию В.В.Путина в декабре,на мониторе в тюремной больнице.
260657101
А смысл в пресс-коференциях? Вопросы к Путину остались только риторические. А его ответы, уже заранее всем известны.
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