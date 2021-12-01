Большая пресс-конференция Путина состоится в конце года. Она пройдет очно

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря.



«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция», — цитирует 1 декабря заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, у представителей СМИ будет возможность задать главе государства «свободные вопросы».

При этом пандемия внесет свои коррективы в мероприятие. Так, число журналистов будет ограничено пятью сотнями. Им придется сдать три ПЦР-теста.

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2021-м пройдет уже 17-е по счету мероприятие.