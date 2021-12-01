«Омикрон» добрался до США. Его подхватил привитый человек, вернувшийся из Южной Африки

В США выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Им заразился полностью привитый от COVID-19 человек, 22 ноября вернувшийся из Южной Африки, сообщает 1 декабря CNN.



По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, заболевший сидит на карантине в Калифорнии. У его близких коронавирус не подтвердился. Отмечается, что бустерной (дополнительной) прививки у мужчины не было.



Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» выявили минимум в 23 странах.

