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«Омикрон» добрался до США. Его подхватил привитый человек, вернувшийся из Южной Африки

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В США выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Им заразился полностью привитый от COVID-19 человек, 22 ноября вернувшийся из Южной Африки, сообщает 1 декабря CNN.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, заболевший сидит на карантине в Калифорнии. У его близких коронавирус не подтвердился. Отмечается, что бустерной (дополнительной) прививки у мужчины не было.

Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» выявили минимум в 23 странах.

В Роспотребнадзоре говорят, что в России еще не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом, но в Минздраве допустили, что скоро он может добраться и сюда.

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