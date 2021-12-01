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Еврокомиссия рассматривает введение обязательной вакцинации. Адаптация вакцин к «омикрону» займет 100 дней

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Евросоюз готов дискутировать на тему обязательной вакцинации от коронавируса. Прививку там считают лучшей защитой.

«Полная вакцинация и ревакцинация предоставляют лучшую защиту от всех известных форм коронавируса. <...> Потенциально мы могли бы подумать об обязательной вакцинации», — заявила 1 декабря Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Еврокомиссии.

По ее словам, в этом вопросе необходима дискуссия. Она добавила, что у ученых есть возможность «модернизировать» вакцины против нового штамма «омикрон». На это уйдет почти 100 дней.

Уже несколько европейских стран ввели наказание за отказ от вакцинации. В Кремле заверили, что подобный опыт перенимать не будут. В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

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Комментарии (7)

James Cook
"Она добавила, что у ученых есть возможность «модернизировать» вакцины против нового штамма «омикрон». На это уйдет почти 100 дней." - за 100 дней все переболеют и не один раз.
SERGEY111
Вирус гинцбурга все таки попал в Европу .
Set78
Как заявили в воз-течение болезни проходит в легкой форме, сопли,ломота и тд…складывается ощущение, что просто переименовали известные простудные заболевание и все.)
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