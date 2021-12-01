Еврокомиссия рассматривает введение обязательной вакцинации. Адаптация вакцин к «омикрону» займет 100 дней

Евросоюз готов дискутировать на тему обязательной вакцинации от коронавируса. Прививку там считают лучшей защитой.

«Полная вакцинация и ревакцинация предоставляют лучшую защиту от всех известных форм коронавируса. <...> Потенциально мы могли бы подумать об обязательной вакцинации», — заявила 1 декабря Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Еврокомиссии.

По ее словам, в этом вопросе необходима дискуссия. Она добавила, что у ученых есть возможность «модернизировать» вакцины против нового штамма «омикрон». На это уйдет почти 100 дней.