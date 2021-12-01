Он впервые сделал «Зенит» чемпионом и вернул петербуржцев в Высшую лигу. 20 лет со дня смерти Садырина

Павел Фёдорович Садырин. 1 ноября 1991 года. Фото: автор Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







Павел Фёдорович Садырин родился 18 сентября 1942 года в Перми. Будучи воспитанником местной «Звезды», он отыграл здесь пять лет за команду мастеров, пока в 1965-м его не пригласили в «Зенит». Решение переехать в Ленинград определило всю дальнейшую судьбу Садырина. Играя на позиции левого полузащитника, Павел Федорович провел в «Зените» 11 сезонов подряд, в которые уместились 333 матча. Это был невысокий, худощавый, но, как описывают его современники, очень крепкий, трудолюбивый и самоотверженный футболист, обладавший беспрекословным авторитетом в команде. «Зенит» был бы идеальной командой, если бы в нём играло 11 Садыриных», — писали ленинградские газеты. В 1970 году его выбрали капитаном. В этом качестве Павел Фёдорович выводил команду на поле вплоть до 1975-го, когда был вынужден закончить карьеру.



Уйти пришлось не по доброй воле. В 1973 году команду принял скончавшийся недавно Герман Зонин. Новый главный тренер сразу стал наводить свои порядки и больше привлекать молодежь. Это не понравилось ветеранам. Зонину пришлось избавиться от нескольких самых недовольных. Спустя два года настал черед и Садырина. Это произошло после очередной, особенно громкой, ссоры.

«Он тоже решил пойти по стопам Вьюна (предводителя первой отчисленной группы футболистов «Зенита». — Прим. ред.) — команду стал баламутить, — рассказывал Зонин в книге Игоря Рабинера «Правда о «Зените». — Но я его хорошо понимаю, не мог тогда он, капитан «Зенита», смириться с тем, что его футбольный век к закату клонится. Хотя нельзя было не заметить, что он уже готовит себя к тренерству. Павел очень вдумчиво тренировался, занятия мои конспектировал».

Зонин помог Садырину поступить в Высшую школу тренеров без экзаменов. Спустя несколько лет Садырин извинился перед Зониным и признал, что был неправ, когда, будучи игроком, перечил тренеру. Впоследствии они не раз помогали друг другу в разных ситуациях. Сам Зонин всегда вспоминал, как Садырин оплатил ему операцию на ногах в Бельгии за 2 200 долларов.



Первое золото «Зенита»

Отучившись, спустя три года Садырин вернулся в «Зенит». В 1980 году дублирующий состав ленинградцев под его руководством впервые за 23 года выиграл золотые медали. Шестеро парней из той команды вместе с Павлом Федоровичем спустя четыре года выиграют и первое золото взрослого чемпионата страны.

Есть одна легенда, которую, впрочем, подтверждают многие игроки того «Зенита». После поражения в финале Кубка СССР от московского «Динамо» Садырин сказал в раздевалке: «Проиграли кубок, будем выигрывать чемпионат». «Зенит» действительно неплохо шел в чемпионате, но в победу тогда мало кто верил.



Ленинград, 1984 год. «Зенит» выиграл на своем поле матч у харьковского «Металлиста» и впервые завоевал титул чемпиона СССР по футболу Фото: автор Николай Науменков /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







«Из-за того, что все были расстроены, нужно было подбодрить ребят, — вспоминал в интервью «Фонтанке» чемпионат СССР 1984 года в составе «Зенита» Вячеслав Мельников. — Не думаю, что Садырин вкладывал в эти слова смысл борьбы за чемпионство. Он скорее хотел напомнить, что у нас еще есть шанс проявить себя в чемпионате. После поражения хочется забыть о неудачах и дать волю хорошей мечте».



Мечта сбылась, но для ленинградских футболистов сказка, ставшая реальностью, оказалась трудным испытанием.

«В свое время один замечательный писатель говорил, что москвичей испортил квартирный вопрос, — рассказывал в том же интервью Мельников. — Какие-то осколки противоречий залетели и в наш коллектив. Со всех точек зрения это сложный процесс. Кто-то достоин, кто-то нет, кто-то больше сыграл, кто-то меньше. Это психология не только спортсменов, но и любого человека. Дали бы премию по 100 рублей каждому и по машине всем, по «жигулям». Команда есть команда. Но как-то так получилось, что одним дали квартиры, а другим обещали и забыли. Кому-то сразу, кому-то «подождите». И 1985–1986 годы не очень удачно пошли. В 1987-м это вылилось в письмо» (имеется в виду письмо от футболистов «Зенита» против главного тренера Павла Садырина. — Прим. ред.).

ЦСКА и «Письмо четырнадцати»

После второго ухода из «Зенита» Садырин немного потренировал «Кристалл» и затем получил приглашение в ЦСКА. Армейский клуб в то время был не менее сложным коллективом. Столичная команда чередовала выступления в Высшей лиге и в первом дивизионе. Садырин сделал то, что умел лучше всего: акцент на молодежь. Тут при нем заиграли Игорь Корнеев, Дмитрий Быстров, Михаил Еремин и Владимир Татарчук. Все вместе они сначала вернулись в Высшую лигу, в 1990-м стали вторыми, а год спустя оформили «золотой дубль».



Профессиональные успехи Садырин переживал параллельно с личной драмой: в 1990-м году трагически погибла жена Галина, оставив сына Дениса. А вскоре в автокатастрофе разбился вратарь Михаил Еремин.

«Мы долго не могли прийти в себя, но тренеры верили в ребят, верили прежде всего в сплоченный коллектив. Они отдали победе все силы без остатка», — признавался в то время сам Садырин.

Успехи в ЦСКА привели Садырина в сборную России, которая собиралась поехать на чемпионат мира в Америку. Национальная команда успешно провела отборочный этап, но перед самой поездкой на финальную часть турнира ведущие игроки написали «Письмо четырнадцати» с требованием отстранить Садырина от должности главного тренера. Российский футбольный союз встал на сторону Павла Федоровича, но мундиаль сборная России провалила, не выйдя в плей-офф. Череда трагических событий вместе с очередным предательством игроков сильно сказались на здоровье Садырина.



Москва. 1 сентября 1992 года. «Штаб» российской сборной по футболу (слева направо): тренер Юрий Семин, главный тренер Павел Садырин, тренер Борис Игнатьев. Фото: автор Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







Возвращение в «Зенит»

В 1995 году Павел Федорович восстанавливал силы на даче под Выборгом. Раздался звонок. Человек на другом конце провода представился мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Так Садырин получил предложение вернуться в «Зенит», который к тому времени прочно опустился в первый дивизион.



В своей книге «Правда о «Зените» комментатор Геннадий Орлов так описывает те события:

«Мы были неплохо знакомы (с Собчаком. — Прим. ред.) ещё с 91-го. Смотрим лёгкую атлетику (на Играх доброй воли. — Прим. ред.). И тут Собчак говорит: «Как сделать, чтобы футбол в Питере был?» Отвечаю: «Анатолий Александрович, а возвратите Садырина». Собчак спросил почему. Я рассказал, как он сделал «Зенит» чемпионом, а потом его выгнали после письма игроков. Но Павел Фёдорович пошёл в ЦСКА и, добыв с армейцами золото, доказал, что он — Тренер. Даже приврал, что Садырин мечтает вернуться в «Зенит», хотя с Пашей на этот счёт не говорил. Ещё один аргумент был таким: «Предложить Садырину вернуться в «Зенит» — это будет элементарно благородно для города, который сделал его чемпионом, а потом отправил восвояси». И тут я увидел — подействовало! Собчаку было свойственно благородство, и он понял, что я имею в виду. «Вы правильно сказали», — ответил он. И велел помощнику, Виктору Кручинину, связать его с Садыриным».



В Петербурге Садырина встретил лично Собчак, а также заместитель мэра Владимир Путин и сотрудник администрации Алексей Кудрин. Садырину пообещали два миллиона долларов на трансферы и 2 000 долларов зарплаты в месяц.

«Мы не ждали чуда от возвращения Садырина, но точно помню воодушевление, которое возникло тогда. Всем очень хотелось поработать с таким великим тренером. Появился кураж, но в то же время мы понимали, что никто просто так нам очки не отдаст. Мера ответственности как-то сразу возросла», — вспоминал бывший защитник петербургской команды Максим Боков.

Поставить «Зенит» на победные рельсы получилось далеко не сразу. В первой официальной игре после возвращения Садырина он победил 5:1. Это был триумф. 15 тысяч зрителей на трибунах стадиона имени Кирова скандировали фамилию главного тренера. Однако в следующих четырех матчах «Зенит» проиграл трижды. Петербуржцы могли в двух встречах подряд обыграть главных конкурентов за выход в Высшую лигу — «Ладу» и «Балтику», а потом проиграть аутсайдеру «Асмаралу». Обстановка оставалась нервной практически до самого последнего матча даже с учетом того, что по регламенту того сезона в Высшую лигу выходили три клуба, а не два, как обычно. Садырин пытался поддерживать командный дух любыми способами, вплоть до самых абсурдных.

Как-то после серии неудачных матчей Садырин сменил номера на своем автомобиле с «666» на «777». В другой раз Павел Фёдорович вывез команду на природу, накормил шашлыками, а после сказал: «Пока не договоритесь, как будете играть, отсюда не уедете». Защитник «Зенита» Артур Белоцерковец говорил, что после того пикника команда действительно заиграла по-другому. А однажды Садырин пригласил на базу клуба экстрасенса. Сложно сказать, насколько это все помогло, но с задачей вернуться в элиту «Зенит» справился.

Впрочем, в Петербурге Садырин вновь оказался в центре интриг. Рассказывают, что еще до его назначения глава клуба Виталий Мутко хотел пригласить на пост главного тренера Анатолия Бышовца. Этому помешала только позиция Собчака. Но как только Собчак проиграл в 1996 году выборы и закончился контракт Садырина, Виталий Леонтьевич без сожаления расстался с легендарным тренером, поставив на его место Бышовца, как и планировал. Отставка привела тренера к сердечному приступу и курсу лечения в больнице. Полностью восстановиться он уже не смог.

Садырин продолжал браться за любую работу: вновь возвращался в ЦСКА, принимал «Рубин» и сборную Узбекистана. Больших успехов он уже не добивался, хотя продолжал усердно работать с молодежью. Есть мнение, что во многом благодаря ему карьера Игоря Акинфеева получилась столь выдающейся.

«Мне было то ли 11, то ли 12 лет, когда меня вдруг вы­звали в клуб вместе с родителями, — вспоминал Акинфеев в книге «100 пенальти от читателей». — И совершенно неожиданно предложили подписать контракт. А вышло вот как. Накануне, когда мы тренировались в армейском манеже, за нами наблюдал тогдашний тренер ЦСКА Павел Садырин. Говорят, в свободное время он любил поглядеть, как играют мальчишки, отмечал для себя перспективных игроков. Вот и рассказал про меня руководству клуба. Я очень благодарен Павлу Федоровичу. Кто знает, если б не его совет, возможно, все сложилось бы по-другому».



Мемориальная доска Павлу Садырину на Московском проспекте Фото: скриншот видео / YouTube 2017 год. Перформанс фанатского виража «Зенита», посвященный 75-летию тренера Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В декабре 2000 года тренер сломал ногу на базе в Ватутинках. После выписки Садырин передвигался с помощью тросточки. Позже врачи обнаружили у Садырина рак. Окончательно добило его очередное роковое известие: в автокатастрофе погиб 23-летний вратарь ЦСКА, которым вновь руководил Садырин, Сергей Перхун.

Последний матч Садырина в качестве тренера прошел 30 сентября 2001 года. В Петербурге ЦСКА уступил «Зениту» под руководством Юрия Морозова со счетом 1:6. Спустя два месяца Садырин умер. В 2013 году в Петербурге появилась аллея Павла Садырина, ведущая к базе «Зенита», а болельщики и ученики до сих пор вспоминают о великом тренере с теплотой.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

