Умер легендарный ленинградский футболист и бывший тренер «Зенита» Герман Зонин

Ушел из жизни легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин. Ему было 95 лет, об этом 26 ноября сообщает пресс-служба РФС.

Зонин в качестве игрока выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника. В 1972 году под его руководством луганская «Заря» стала чемпионом СССР. Тогда же он провел три матча в должности главного тренера сборной страны.



С 1973 по 1977 Герман Зонин был наставником «Зенита». После этого он тренировал СКА (Ростов-на-Дону) и тбилисское «Динамо».

