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Умер легендарный ленинградский футболист и бывший тренер «Зенита» Герман Зонин

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Ушел из жизни легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин. Ему было 95 лет, об этом 26 ноября сообщает пресс-служба РФС.

Фото: Российский футбольный союз
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Зонин в качестве игрока выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника. В 1972 году под его руководством луганская «Заря» стала чемпионом СССР. Тогда же он провел три матча в должности главного тренера сборной страны.

С 1973 по 1977 Герман Зонин был наставником «Зенита». После этого он тренировал СКА (Ростов-на-Дону) и тбилисское «Динамо».

Фото: Российский футбольный союз

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Комментарии (3)

Эд Хэммет
Заря, разумеется, была ворошиловградская, а не лугандонская. Замечательная была команда и сам чемпионат 1972 года был очень интересным.
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Искренние соболезнования. Мое время.
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