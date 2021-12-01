Петербургский «ЛизаАлерт» отметит юбилей. За 10 лет волонтеры нашли живыми 8,5 тысячи пропавших

Согласно статистике отряда, за 10 лет добровольцы петербургского отделения «ЛизаАлерт» отработали 11 474 заявки о пропаже людей на территории Петербурга и Ленинградской области. Из них 8541 человек был найден живым и 1107 — погибшими. Еще 339 человек до сих пор ищут. По 1427 заявкам либо не подтвердилась информация, либо был отказ. Большая часть поисков (9175 заявок) проходила или проходят в городе, на природе разыскивали 2299 человек.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Санкт-Петербург 7 декабря 2021 года отметит свое 10-летие. За эти годы волонтеры получили почти 11,5 тысячи заявок о пропаже людей. Более 8,5 тысячи человек, в том числе более полутора тысяч детей, нашли живыми.

Примерно каждое шестое сообщение на горячую линию отряда касается несовершеннолетнего. За десять лет в петербургский «ЛизаАлерт» поступило 1775 заявок о пропаже детей в возрасте до 17 лет. Из них 1666 нашли живыми, 36 были найдены погибшими, еще 30 детей до сих пор ищут. Неподтвержденных или отказных заявок было 43. Для профилактики детских пропаж инструкторы «Школы «ЛизаАлерт» проводят занятия для дошкольников и школьников на основе большого поискового опыта отряда.

ДПСО «ЛизаАлерт» — некоммерческое объединение и принципиально не принимает денежную помощь. Отряд в Петербурге и Ленинградской области был создан на волне резонансного поиска Паши Костюнина в Отрадном в конце 2011 года. Мальчика не нашли до сих пор, но поиск не прекращается. В петербургском отряде сейчас состоят 553 добровольца. Для желающих присоединиться каждый месяц проводятся вводные лекции. ДПСО «ЛизаАлерт» тесно сотрудничает с МВД и МЧС Петербурга и области и другими добровольческими поисковыми отрядами.

«По количеству заявок о пропавших людях Петербург с Ленинградской областью — на одном из первых мест в стране. И число обращений в отряд с каждым годом растет. Естественно, у нас бывают трудности. Мы не всегда успеваем за количеством просьб о помощи, но стараемся делать все, что в наших силах, и даже больше», — отмечает куратор отряда «ЛизаАлерт» Санкт-Петербург Алина Павлюкова.