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Тела двух мужчин нашли в парадной на Юнтоловском проспекте

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которых нашли между этажами в жилой высотке в Приморском районе Петербурга. Пока идентифицировать удалось только одного из них.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, неожиданное препятствие на лестнице накануне около семи часов вечера поджидало жильцов шестнадцатиэтажки на Юнтоловском проспекте, 43/1. Между четвёртым и пятым этажами расположились двое мужчин, на замечания оба реагировали одинаково неподвижно.

Объяснение их состоянию жители нашли в брошенном рядом шприце и позвонили в службу «112». В помощи мужчины уже не нуждались, приехавшие медики констатировали смерть. Точную причину предстоит установить судмедэкспертам.

Одному из умерших на вид около 35 лет. Документов в карманах его бежево-зелёной куртки и чёрных штанов не оказалось. Личность второго установили. Это 35-летний уроженец Орла.

В родном городе у него не сложились отношения с полицией и спиртным. Участковый в 2012 году выдал разгромную характеристику: тунеядец, алкоголик, нарушитель порядка, который за несколько лет более 15 раз привлекался к административной ответственности, успел побывать в розыске и встать на учёт в наркодиспансер с зависимостью от спиртного. Пить мужчина не бросил, и получил условный срок за пьяные кражи телефонов. Через два года из квартиры выселил суд. В Петербурге он обосновался на Тельмана, предположительно, в хостеле.

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Комментарии (4)

266388279
Наверно не рассчитали качество ширева. Либо в закладке было что-то другое, несущее смерть.
f0ntan
Парадный вход (также парадное, парадная) — главный вход в здание в классической архитектуре, т.е. здания дореволюционной постройки. Где авторы статьи нашли в Юнтолово парадные?
264235111
Не то чтобы я судмедэксперт... но сдается мне - некачественное топливо виновато. Значит можно ждать других...
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