Тела двух мужчин нашли в парадной на Юнтоловском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которых нашли между этажами в жилой высотке в Приморском районе Петербурга. Пока идентифицировать удалось только одного из них.



Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, неожиданное препятствие на лестнице накануне около семи часов вечера поджидало жильцов шестнадцатиэтажки на Юнтоловском проспекте, 43/1. Между четвёртым и пятым этажами расположились двое мужчин, на замечания оба реагировали одинаково неподвижно.



Объяснение их состоянию жители нашли в брошенном рядом шприце и позвонили в службу «112». В помощи мужчины уже не нуждались, приехавшие медики констатировали смерть. Точную причину предстоит установить судмедэкспертам.

