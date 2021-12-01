Тела двух мужчин нашли в парадной на Юнтоловском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которых нашли между этажами в жилой высотке в Приморском районе Петербурга. Пока идентифицировать удалось только одного из них.
Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, неожиданное препятствие на лестнице накануне около семи часов вечера поджидало жильцов шестнадцатиэтажки на Юнтоловском проспекте, 43/1. Между четвёртым и пятым этажами расположились двое мужчин, на замечания оба реагировали одинаково неподвижно.
Объяснение их состоянию жители нашли в брошенном рядом шприце и позвонили в службу «112». В помощи мужчины уже не нуждались, приехавшие медики констатировали смерть. Точную причину предстоит установить судмедэкспертам.
Одному из умерших на вид около 35 лет. Документов в карманах его бежево-зелёной куртки и чёрных штанов не оказалось. Личность второго установили. Это 35-летний уроженец Орла.
В родном городе у него не сложились отношения с полицией и спиртным. Участковый в 2012 году выдал разгромную характеристику: тунеядец, алкоголик, нарушитель порядка, который за несколько лет более 15 раз привлекался к административной ответственности, успел побывать в розыске и встать на учёт в наркодиспансер с зависимостью от спиртного. Пить мужчина не бросил, и получил условный срок за пьяные кражи телефонов. Через два года из квартиры выселил суд. В Петербурге он обосновался на Тельмана, предположительно, в хостеле.