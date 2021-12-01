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«Нельзя забывать о свободе слова». Вице-спикер Госдумы выступил против запрета упоминания национальности преступников в СМИ

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Законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ является давлением на журналистов. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершённом преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», – написал парламентарий 30 ноября в своем телеграм-канале.

Чернышов отметил, что журналист обязан быть объективным и не может скрывать «подобные вещи» от аудитории. В ином случае, уверен депутат, расследование или заметка не будут полноценными. А такие запреты «приводят к межнациональной вражде».

«Некоторые товарищи лоббируют законопроект о запрете указания нации преступника, говоря о том, что обратная инициатива будет разжигать межнациональную рознь. Нельзя забывать о базовых правах – свободе слова, прежде всего. Журналисты обязаны освещать события открыто и честно», – добавил он.

Ранее телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что противниками запрета на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод», и включил в этот список журналиста. Попов считает, что поправка работать не будет, даже если за нее проголосует большинство. «Для россиян фразы «уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса» не менее информативны, чем указание на национальность — татарин/башкир/русский/калмык/чеченец. Или упоминания топонимов тоже запретим», – писал парламентарий в своем телеграм-канале.

В Госдуму 22 ноября внесли законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников. Его подготовили депутаты ЗакСа Чечни. В Кремле заявили, что пока этот документ оценивать рано.

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Комментарии (2)

Денеб
Борис Чернышов - редкой смелости человек......Против целой республики пошёл... Которая стабильно поставляет бандитов всему миру......
azul
Что это он, приболел что ли?:))
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