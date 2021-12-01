«Нельзя забывать о свободе слова». Вице-спикер Госдумы выступил против запрета упоминания национальности преступников в СМИ

Законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ является давлением на журналистов. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершённом преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», – написал парламентарий 30 ноября в своем телеграм-канале.
Чернышов отметил, что журналист обязан быть объективным и не может скрывать «подобные вещи» от аудитории. В ином случае, уверен депутат, расследование или заметка не будут полноценными. А такие запреты «приводят к межнациональной вражде».
«Некоторые товарищи лоббируют законопроект о запрете указания нации преступника, говоря о том, что обратная инициатива будет разжигать межнациональную рознь. Нельзя забывать о базовых правах – свободе слова, прежде всего. Журналисты обязаны освещать события открыто и честно», – добавил он.
Ранее телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что противниками запрета на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод», и включил в этот список журналиста. Попов считает, что поправка работать не будет, даже если за нее проголосует большинство. «Для россиян фразы «уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса» не менее информативны, чем указание на национальность — татарин/башкир/русский/калмык/чеченец. Или упоминания топонимов тоже запретим», – писал парламентарий в своем телеграм-канале.