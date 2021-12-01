«Нельзя забывать о свободе слова». Вице-спикер Госдумы выступил против запрета упоминания национальности преступников в СМИ

Законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ является давлением на журналистов. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.



«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершённом преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», – написал парламентарий 30 ноября в своем телеграм-канале.



Чернышов отметил, что журналист обязан быть объективным и не может скрывать «подобные вещи» от аудитории. В ином случае, уверен депутат, расследование или заметка не будут полноценными. А такие запреты «приводят к межнациональной вражде».

