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Ведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Кадыров не должен ставить условия журналистам

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Телеведущий и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов в своем телеграм-канале 22 ноября ответил на претензии Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни заявил, что противниками законопроекта о запрете на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод» — и назвал в том числе фамилию Попова. Ведущий в ответ на это пишет: «Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было. Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение. Но если хотите, мои кураторы — это миллионы зрителей программы «60 минут» и 80 894 жителя мультинационального Запада Москвы, которые на свободных выборах решили, что я должен представлять их интересы в Парламенте страны» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

Он подчеркивает, что искренне ценит «вклад <Кадырова> в дело мира и межнационального согласия на территории нашей с Вами Родины». По словам Попова, «дело не в кавказцах даже». «Не нужно ставить условия журналистам. Правила, между прочим, жесткие и так четко прописаны в законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать. Поправка Чеченского парламента не будет работать, даже если большинство проголосует за неё, в чем глубоко сомневаюсь. Для россиян фразы «уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса» не менее информативны, чем указание на национальность — татарин/башкир/русский/калмык/чеченец. Или упоминания топонимов тоже запретим?» — добавил депутат.

В Госдуму 22 ноября внесли законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность преступников. Его подготовили депутаты ЗакСа Чечни. В Кремле заявили, что пока этот документ оценивать рано.

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Комментарии (12)

Mazzzz
Скоро будет извинятся .
SU LUX INN
надо Писать "мокшане" - это от них все Преступления против Европейского соседа!
ДуремарСПб.
Ахахаха.Бвндит с пропагандисткой.Роман.
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