Ведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Кадыров не должен ставить условия журналистам

Телеведущий и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов в своем телеграм-канале 22 ноября ответил на претензии Рамзана Кадырова.



Ранее глава Чечни заявил, что противниками законопроекта о запрете на упоминание национальности преступников руководит «общий кукловод» — и назвал в том числе фамилию Попова. Ведущий в ответ на это пишет: «Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было. Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение. Но если хотите, мои кураторы — это миллионы зрителей программы «60 минут» и 80 894 жителя мультинационального Запада Москвы, которые на свободных выборах решили, что я должен представлять их интересы в Парламенте страны» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

