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Карпин встретился с игроками сборной России. Футболистам «Зенита» помешал прилететь снегопад

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками национальной команды в одном из московских отелей. Об этом 30 ноября пишет ТАСС.

На мероприятии в том числе присутствовали Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

По словам Карпина, они обсудили игру с Хорватией и предстоящую встречу в Польшей в стыковом матче за выход на ЧМ-22. Футболистов решили заранее собрать перед отпуском.

«Я считаю, что ничего не забудется, что обсудили, игроки уйдут в отпуск с теми словами и мыслями, которые мы говорили. Понятно, что легионеры не смогли приехать на час разговора, футболисты «Зенита» не смогли приехать из-за погодных условий. Мы даже запрос не отправляли на легионеров, понятно, что ни один клуб не в восторге, все согласились. Встреча с любым количеством футболистов всегда продуктивна», — сказал главный тренер.

Также специалист выразил надежду, что его команда может «играть в футбол, а не отбиваться». «Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется», — считает Карпин.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пояснил, что игроки сине-бело-голубых не полетели в Москву из-за сообщений о возможной непогоде, которая может помешать вылету из Шереметьево вечером.

«Фонтанка» писала, что по итогам жеребьевки стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 России в первом раунде предстоит сыграть с Польшей. В случае успеха команда Валерия Карпина сразится за путевку на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.

Напомним, что в квалификационном раунде сборная России заняла второе место в своей группе, отдав лидерство Хорватии после драматичного проигрыша.

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Комментарии (3)

Mr.Long
На Сапсане тоже не добраться было из-за погодных условий? ))
iigaza
Сначала Дзюба забил на пуделя, а теперь и весь Зенит туда же.
Валера злопамятный.
Brevnault
Не надо было в целях экономии брать билет на рейс в Доминикану через Москву. Теперь сидите в Пулково, играйте в тетрис.
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