Карпин встретился с игроками сборной России. Футболистам «Зенита» помешал прилететь снегопад

На мероприятии в том числе присутствовали Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Федор Смолов (все — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Антон Заболотный (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (все — «Спартак»), Сергей Терехов («Сочи»), Илья Лантратов («Химки»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с игроками национальной команды в одном из московских отелей. Об этом 30 ноября пишет ТАСС .

По словам Карпина, они обсудили игру с Хорватией и предстоящую встречу в Польшей в стыковом матче за выход на ЧМ-22. Футболистов решили заранее собрать перед отпуском.



«Я считаю, что ничего не забудется, что обсудили, игроки уйдут в отпуск с теми словами и мыслями, которые мы говорили. Понятно, что легионеры не смогли приехать на час разговора, футболисты «Зенита» не смогли приехать из-за погодных условий. Мы даже запрос не отправляли на легионеров, понятно, что ни один клуб не в восторге, все согласились. Встреча с любым количеством футболистов всегда продуктивна», — сказал главный тренер.



Также специалист выразил надежду, что его команда может «играть в футбол, а не отбиваться». «Сегодня встреча подтвердила, я сказал, они поверили, мне так кажется», — считает Карпин.



Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пояснил, что игроки сине-бело-голубых не полетели в Москву из-за сообщений о возможной непогоде, которая может помешать вылету из Шереметьево вечером.

«Фонтанка» писала, что по итогам жеребьевки стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 России в первом раунде предстоит сыграть с Польшей. В случае успеха команда Валерия Карпина сразится за путевку на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.

