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Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыках за право поехать на ЧМ-2022

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Жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу прошла в Цюрихе 26 ноября. Соперником российской сборной в первом раунде стала Польша.

В случае победы Россия сыграет за путевку на Мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.

Всего жеребьёвка определила шесть полуфинальных пар. Другие пары:

Шотландия — Украина;

Уэльс — Австрия;

Италия — Северная Македония;

Португалия — Турция.

И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Напомним, что в квалификационном раунде сборная России заняла второе место в своей группе, отдав лидерство Хорватии после драматичного проигрыша.

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Комментарии (8)

Mikkä Kårhunen
все хотели Македонию и шарахались от Польши,сказка закончилась,не зря Карпин отказывался от сборной перед стыками
Coulthard
Ну и очень хорошо, с нашим уровнем на ЧМ делать вообще нечего, меньше инфарктов в стране будет из-за переживаний пенсионЭров.
ДуремарСПб.
Что сказать,подвезло!!Проиграют стык не на кого будет кивать,можно обыгрывать.
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