Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыках за право поехать на ЧМ-2022

Жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 по футболу прошла в Цюрихе 26 ноября. Соперником российской сборной в первом раунде стала Польша.
В случае победы Россия сыграет за путевку на Мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.
Таков наш путь 🇷🇺🇵🇱🇸🇪🇨🇿— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
В случае успеха в первом матче Россия сыграет с победителем пары Швеция – Чехия дома. Встреча пройдёт 29 марта.#WC2022 pic.twitter.com/l2seOHti1K
Всего жеребьёвка определила шесть полуфинальных пар. Другие пары:
Шотландия — Украина;
Уэльс — Австрия;
Италия — Северная Македония;
Португалия — Турция.
И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
Напомним, что в квалификационном раунде сборная России заняла второе место в своей группе, отдав лидерство Хорватии после драматичного проигрыша.