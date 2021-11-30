На Петроградской женщина буксировала застрявшую в сугробах коляску с младенцем

Прогулка с маленьким ребёнком оказалась труднодоступной затеей в Петербурге. Снежные завалы превратили рутинную процедуру в силовое упражнение.
Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Никита 30 ноября, женщину он заметил во время снегопада на Петроградской стороне. Горожанка с трудом передвигалась, так как была вынуждена толкать застревавшую в сугробах коляску. Происходящее очевидец снял на видео.
автор видео читатель «Фонтанки» Никита
Из-за снегопада Петербург весь день стоит в пробках. Горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть в метро. О том, как работает транспорт и где самые длинные пробки, читайте в онлайне «Фонтанки».