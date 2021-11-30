На Петроградской женщина буксировала застрявшую в сугробах коляску с младенцем

Аквариум – Великий дворник



Великий дворник, великий дворник

В полях бесконечной росы,

Великий дворник, великий…



Они догонят нас,

если мы будем бежать,

Они найдут нас,

если мы спрячемся в тень.

Они не властны

над тем, что по праву твое,

Они не тронут тебя, они не тронут тебя…



Вечные сумерки времени с одной стороны,

Великое утро с другой.

Никто не тронет нас в этих полях,

Никто не тронет тебя, никто не тронет тебя.



Великий дворник, великий дворник

В полях бесконечной росы,

Великий дворник, великий дворник…