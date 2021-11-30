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На Петроградской женщина буксировала застрявшую в сугробах коляску с младенцем

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Прогулка с маленьким ребёнком оказалась труднодоступной затеей в Петербурге. Снежные завалы превратили рутинную процедуру в силовое упражнение.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Никита 30 ноября, женщину он заметил во время снегопада на Петроградской стороне. Горожанка с трудом передвигалась, так как была вынуждена толкать застревавшую в сугробах коляску. Происходящее очевидец снял на видео.

автор видео читатель «Фонтанки» Никита

Из-за снегопада Петербург весь день стоит в пробках. Горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть в метро. О том, как работает транспорт и где самые длинные пробки, читайте в онлайне «Фонтанки».

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Комментарии (44)

пазузу
вчера бананы срывали,какая зима? вы че?! мы ж в парадизе живем! а снег-это иноагент.. растает сам,бидона детище
Avs7153
Аквариум – Великий дворник

Великий дворник, великий дворник
В полях бесконечной росы,
Великий дворник, великий…

Они догонят нас,
если мы будем бежать,
Они найдут нас,
если мы спрячемся в тень.
Они не властны
над тем, что по праву твое,
Они не тронут тебя, они не тронут тебя…

Вечные сумерки времени с одной стороны,
Великое утро с другой.
Никто не тронет нас в этих полях,
Никто не тронет тебя, никто не тронет тебя.

Великий дворник, великий дворник
В полях бесконечной росы,
Великий дворник, великий дворник…
O-o!
Только что с улицы, как раз на Петроградке. Встретили двух дворников, с лопатами.. КОТОРЫЕ ПРОСТО С НИМИ ШЛИ -ГУЛЯЛИ!
На самом деле дворников нету, хоть штат укомплектован, и вы место не найдете.. это бумажно-зарплатные дворники для начальства ЖКХ
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