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Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

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Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище столицы 1 декабря. Об этом сообщает сообщается на официальном сайте театра «Градский холл» 29 ноября.

Прощание с певцом и композитором состоится в том же театре. (Коровий вал, д. 3, стр.1)

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.

Подробнее о личности Александра Градского, его жизни и творчестве — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

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