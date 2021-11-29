Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище столицы 1 декабря. Об этом сообщает сообщается на официальном сайте театра «Градский холл» 29 ноября.
Прощание с певцом и композитором состоится в том же театре. (Коровий вал, д. 3, стр.1)
Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.
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